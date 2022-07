Lidl stupisce ancora tutti: per questa settimana la proposta di cui non si può fare a meno in estate. Il prezzo è super

Non si placa la situazione difficile che stiamo vivendo negli ultimi mesi contraddistinti da rincari su rincari. Dall’energia al gas, dal carburante fino alla spesa. L’aumento dei prezzi, soprattutto quelli dei beni di prima necessità, ha messo a dura prova gli italiani e non sempre fare la spesa risulta semplicissimo per tutti.

I rincari ci sono stati ovunque e gli italiani se ne sono accorti. Anche i discount sono stati costretti ad aumentare i prezzi dei prodotti sui propri scaffali ma nonostante questo restano comunque convenienti e gli acquirenti ne approfittano.

Tra i grandi protagonisti c’è Lidl, la catena tedesca che ogni settimana regala offerte e sconti in volantino da tenere sempre d’occhio. Sfogliandolo balza all’occhio una novità estiva che nessuno si aspettava.

Lidl, il prodotto indispensabile per questa calda estate

L’estate 2022 si sta contraddistinguendo per essere una delle più calde degli ultimi anni. Caldo e afa imperversano ormai da settimane ed agosto sembra non essere da meno. Ecco che è sempre più urgente per tutti trovare delle soluzioni per avere un po’ di frescura in casa.

Non tutti possono permettersi però un climatizzatore e così ci pensa Lidl a fare il regalo adatto per il momento. Un prodotto contro il caldo che costa davvero pochissimo. Si tratta del ventilatore a torretta della Silvercrest che è presente in volantino ad un prezzo bomba.

Un’offerta da non perdere per un prodotto che oltre ad un getto di aria fredda potente, si distingue per avere tre livelli di regolazione, l’oscillazione, un timer programmabile per 120 minuti e lo spegnimento automatico. È disponibile i due colorazioni, bianco e nero, ha tre anni di garanzia ed una potenza che permette di avere costi contenuti, solo 50w.

Tutto questo Lidl lo offre a soli 29,90 euro ecco perché rappresenta una di quelle occasioni da prendere assolutamente al volo. I prezzi disponibili non sono tanti ed i giorni dell’offerta volgono velocemente al termine. Che aspetti?