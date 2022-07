“Mandami urgente un cardiologo” Monica Bertini, bikini a bordo piscina: è da infarto – FOTO

La conduttrice ha pubblicato uno scatto in bikini che ha fatto girare la testa a molti fan della sua community. Mai vista una cosa così.

Cosa c’è di meglio che trascorrere una vacanza con mamma all’insegna del relax e la spensieratezza? Lo ha fatto Monica Bertini che in questi giorni si trova in Puglia, più precisamente presso la Masseria Corsano (Lecce), per respirare il caldo sole del Sud Italia e inebriarsi gli occhi ed il cuore dei colori del mare della regione.

“Non sono perfetta… ma d’altronde chi lo è?!? 😜” scrive Monica mentre si trova distesa a pancia in su a bordo piscina come una vera diva senza tempo.

Mai fu detta frase più sbagliata visto che la sua community Instagram è insorta subito nei commenti dandole contro a quanto asserito.

“Mi devi mandare il cardiologo urgente ho un infarto sei stratosferica 🔥”, “E le ventenni mute 😁”, “Coooome?…tu sei la perfezione in persona🔝”, “Questa imperfezione mi piace 😂”. Vediamo lo scatto “incriminato”?

Monica Bertini manda in paradiso, si sdoppia e fa sognare

Occhiali da sole ed un bikini striminzito bianco con maxi fiori stampati sul tessuto. Le braccia distese sopra di sé, una gamba appiattita a terra e una piegata per dare stabilità.

Ventre piattissimo e curve fotoniche che qui appaiono ancora più scolpite e disegnate al cesello. Nulla è lasciato al caso, neppure l’immagine della sua ombra che viene riflessa sullo specchio di acqua sotto di lei, che la piscina prende e riproduce fedele come la sua ombra.

L’arrivo in Puglia è legato alla celebrazione del matrimonio degli amici Danilo ed Eleonora, per poi protrarsi in una vacanza che sa di disincanto e fascino, come è lei nella vita di tutti i giorni. I fan l’hanno premiata con quasi 11mila like in pochissimi minuti dalla condivisione social. Come dare loro torto!