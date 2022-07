Barbara D’Urso esagera in piscina: il VIDEO col drone ipnotizza tutti, qualcosa però non torna: “Sei diventata mora?”

La conduttrice ha ammaliato (e fatto arrabbiare) la sua community pubblicando un video in piscina che riprende il suo lato B pazzesco. Sembra Belen…

Irriverente, sfrontata e mai uguale a se stessa. Barbara D’Urso ha catturato ancora una volta gli sguardi dei fan postando un video e delle foto realizzate tramite drone dall’alto.

Nella sua villa di Capalbio è sempre un buon momento per divertirsi e stavolta la conduttrice di Canale Cinque ha voluto davvero esagerare, lasciando di stucco gli oltre 3 milioni di follower che sono rimasti ipnotizzati di fronte tale visione inaspettata.

Lei è distesa su un materassino gonfiabile rettangolare color fucsia mosso dalla corrente della piscina, sdraiata a pancia in giù coperta da un costume intero che le lascia scoperta la schiena e svela un fondoschiena incredibile. Qualcosa però non torna e le critiche piovono copiose in pochi minuti dalla condivisione.

Barbara D’Urso nasconde qualcosa: lato B di marmo e capelli scuri. È cambiato qualcosa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Appare nel video dall’alto un’immagine a dir poco celestiale, gambe toniche e perfette, schiena dritta come una tavola da surf e un lato B gonfio e pieno come quello che spesso mostra la showgirl argentina sui social.

Inoltre la sua folta chioma leonina bionda pare non essere presente. Osservando bene ogni istante del frame video la signorina sdraiata sul materiassimo non ha un solo capello chiaro ma appare piuttosto mora come la conduttrice invece non porta più da moltissimi mesi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Selvaggia Lucarelli, e la polemica con la Ferragni sull’accappatoio rubato: “Si ruba ai ricchi per rubare ai…” E’ il delirio FOTO

Un’immagine che ha dato molto a pensare alla community Instagram di Carmelita che stavolta non ce l’ha proprio fatta a non insorgere contro la sua poca fantasia nel condividere video e scatti ritoccati magistralmente.

“Pietosa 😢”, “È diventata mora, non sapevo che il sole cambia il colore dei capelli. Non è lei che tarocca”, “Ma non eri bionda? Sei diventata nera 👏”, “Troppo scura e con i capelli scuri…È Belen”. C’è però anche chi sostiene che sia proprio Barbara in persona dopo attenta analisi visiva:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Romina Power rivela: “Amo ancora Al Bano”, la reazione della Lecciso è sconcertante. La FOTO toglie ogni dubbio

“È lei è lei…Barbara ha poco punto vita…fianchi e punto vita sono quasi simili…strizzi un po’ le ciapett…ed il gioco è fatto ✔️e comunque tanto di cappello…si fa il mazzo per tenersi in forma 🥂🍾😅😘”. Chi avrà azzeccato la verità sulla sua identità?