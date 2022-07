L’ufficiale ex coppia Totti-Blasi e la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, si scambiano brindisi e risate nel club romano.

Il cieco cupido che scaglia dardi pieni di passione ha un nome per Francesco Totti, Alex Nuccetelli. Il body builder romano vent’anni fa avrebbe fatto conoscere Ilary Blasi al celebre calciatore; stessa versione, oggi, con Noemi Bocchi.

Sempre sotto il vigile sguardo di Nuccetelli si è reso noto l’incontro tra i tre nomi al centro dell’attuale dibattito mediatico; Blasi-Totti-Bocchi. A renderlo visibile al pubblico e ai fan dell’emblematica coppia romana è il settimanale Oggi, mettendo in prima pagina le foto e i dettagli dell’avvenimento.

Le immagini e i video sono presenti sulle piattaforme Web, postate dallo stesso Alex, il quale stava condividendo con i suoi followers il trascorrere della serata in compagnia degli amici nello specifico club romano, La Villa.

Incontro casuale o segreto appuntamento concordato? La FOTO della cena

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato pubblicamente la fine del loro matrimonio, sono state condivise, inoltre, le accuse del tradimento da parte del noto calciatore con la giovane Noemi Bocchi.

L’incontro tra i due è stato annunciato solo recentemente, tuttavia la loro segreta frequentazione avrebbe avuto inizio già dalla scorsa estate. La notizia di una nuova relazione è divenuta pubblica solo dopo l’ufficialità della rottura matrimoniale con Ilary Blasi.

L’ipotesi del fatto che la relazione clandestina tra Totti e la Bocchi fosse già in atto da più di un anno, è avvalorato anche da alcune foto che testimoniano una precedente conoscenza, tanto dell’ex capitano della Roma quanto della Blasi…

Il 23 ottobre del 2021 i coniugi Totti si trovavano in un locale in zona Monteverde a Roma, La Villa, per una esclusiva cena con spettacolo e musica. La casualità – o l’intenzione – ha voluto che qualche tavolino successivo rispetto a quello dove sedevano il calciatore e la showgirl, fosse occupato dalla stessa Noemi Bocchi.

La presunta nuova fiamma di Totti si trovava nel club romano insieme alle sue amiche, ballando sulle note delle hit neomelodiche a pochi centimetri dal supposto innamorato. Il piccolo dettaglio, decisamente non trascurabile, la fede stretta al dito dell’ex capitano dell’A. S. Roma.

Le immagini che attestano la presenza, nello stesso momento e nello stesso luogo, di moglie, marito e amante sta creando perplessità sulla coincidenza del suddetto evento. È stata davvero una casualità oppure Francesco e Noemi si conoscevano già?

Ciò allungherebbe di molto la stessa frequentazione con la Bocchi, aggravandone il tradimento, sfoggiato sotto gli occhi della moglie di Francesco.