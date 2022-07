Camila Giorgi, il pantaloncino stretto disegnato su un corpo fantastico: è qualcosa di speciale – FOTO

Camila Giorgi ha scioccato i seguaci condividendo tra le sue stories una fotografia abbacinante: in pantaloncino è un qualcosa di speciale.

Da qualche mese, c’è una tennista italiana che sta facendo faville anche sui social network. Stiamo parlando di Camila Giorgi, la classe 1991 che occupa stabilmente le prime trenta posizioni del ranking Wta. La nativa di Macerata, spesso e volentieri, riesce ad incantare i fans non soltanto con le sue prodezze in campo ma anche e soprattutto per gli scatti che condivide in rete.

Il volto di ‘Giomila’, marchio di famiglia nato proprio dalla fusione del suo cognome e del suo nome, ammalia continuamente il web a suon di immagini stratosferiche in cui mette in mostra il suo corpo da dea. Il suo strumento preferito è rappresentato dalle stories di Instagram: proprio lì, qualche secondo fa, ha pubblicato una fotografia che sta togliendo il fiato agli ammiratori.

Camila Giorgi, il pantaloncino lascia poco spazio all’immaginazione: un qualcosa di speciale

Camila, nella giornata di oggi, ha spiazzato i fans condividendo diverse stories intriganti. La tennista ama regalare fotografie meravigliose in cui mette in mostra qualcosa di troppo. Poco fa, ad esempio, la marchigiana ha provocato diversi giramenti di testa postando una foto in cui indossa un pantaloncino strettissimo. Gli shorts disegnano letteralmente ogni centimetro del suo fisico da sballo.

Con un outfit così aderente, la tennista sta praticamente accecando la vista dei suoi fans. Come si legge sulla foto, la 30enne sta sponsorizzando il marchio di famiglia: il nome è riportato a grandi caratteri sullo scatto.

Tra lato A e didietro, la nativa di Macerata riesce sempre a conquistare le attenzioni. Qualche settimana fa, ad esempio, condivise una foto in cui era in una posizione alquanto particolare sul divano con un vestitino cortissimo.