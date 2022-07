Eros Ramazzotti, confessione da batticuore sulla Hunziker: LE PAROLE MAI SENTITE. DA LACRIME

Eros Ramazzotti si è lasciato andare con una rivelazione clamorosa in merito a Michelle Hunziker: emergono i forti sentimenti del cantante per la ex.

Anche se una relazione giunge al capolinea, questo non significa che non si provino più sentimenti tra ex. Ben lo sa Eros Ramazzotti: l’amato cantante di Cinecittà si è lasciato andare con una confessione inaspettata proprio a tema Michelle Hunziker, sua ex moglie e madre della sua primogenita Aurora.

Mentre è al lavoro sul suo nuovo album – in uscita a breve (si può già ascoltare il brano Ama) – e si sta dedicato a una serie di concerti per il mondo, il noto cantante ha rilasciato una lunga intervista a Sette inserto del Corriere dalla Sera.

Oltre a raccontare il suo percorso professionale e il nuovo tour cn cui sta girando il mondo, si è aperto in merito alla sua vita sentimentale. In particolare ha svelato i suoi reali sentimenti per l’ex moglie Michelle Hunziker: malgrado si siano detti addio anni fa, il loro legame non è mai scemato.

Eros Ramazzotti: la confessione su Michelle Hunziker da batticuore

In particolare durante la sua ultima intervista al Corriere, Eros si è lasciato andare con una confessione inaspettata su Michelle.

Il cantante ha raccontato come il suo amore con la conduttrice sia la prova di come anche un sentimento travolgente possa scemare, ma che questo non significa troncare in toto con l’altra persona.

L’artista ha, infatti, confessato come anche se l’amore per la conduttrice svizzera sia finito anni fa questo non vuol dire che non desideri ardentemente che lei sia felice. Il sentimento di passione che anni fa ha provato per l’ex moglie, si è trasformato in un affetto senza scadenza.

Non manca anche una menzione al fatto che l’ex e sua figlia sono presenti nel suo nuovo video del singolo “Ama”, vero e proprio inno all’amore.