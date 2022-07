Meghan Markle, pretende l’impossibile: Harry è in difficoltà, la richiesta fa il giro del mondo

Meghan Markle è tornata per l’ennesima volta nel mirino. Questa volta l’ha fatta grossa: pretende da Harry l’impensabile. Nessuno si aspettava che arrivasse a tanto.

Bellezza, classe e temperamento forte. Queste le caratteristiche di Meghan Markle che hanno fatto perdere la testa a Harry. Sposatisi nel 2018, da allora la coppia reale non ha smesso di essere al centro del gossip: dopo l’addio a Palazzo – nel 2020 con il trasferimento in America – ha avuto i riflettore puntati in continuazione.

Questa volta in particolare a catalizzare l’attenzione è stato uno specifico comportamento della Sussex.

L’ex attrice torna a stupire con una pretesta senza precedenti, mostrando un lato del suo carattere emerso solo di recente. La Royal nelle ultime settimane si è aggiudicata – proprio per questa sua caratteristica – un nuovo soprannome: Duchessa ribelle.

Se già in passato i suoi comportamenti sono finiti nel mirino (tra cui le costanti critiche ai parenti del marito) nell’ultimo periodo non sono passate inosservate le sue pretese. Una sua scenata in un ristorante di New York volta a ottenere parte del locale tutto per lei, Harry e due loro amici, ha fatto il giro del mondo. Un’altra pretesta della Duchessa sta catturando l’attenzione.

Meghan Markle: pretende l’impossibile da Harry. Retroscena clamoroso

Dapprima sotto i riflettori per la sua carriera da attrice, poi per il suo ruolo di Royal Family, Meghan Markle sembra desiderare ancora più popolarità.

Un desiderio che l’avrebbe portata a chiedere a Harry l’impossibile: vorrebbe che il marito l’aiutasse per far sì che fosse paragonata a livello collettivo da Lady Diana, figura passata alla storia, amata per i suoi modi di fare sempre gentili – è stata nominata per questo Principessa del popolo – e per il suo stile.

Si tratta di una gatta da pelare per Harry che dovrebbe influenzare non solo la stampa, ma anche i sudditi nel credere che Meghan sia la nuova Lady Diana.

La Spencer è un personaggio unico, venerato negli anni, e pertanto il paragone con la Markle (spesso poco apprezzata per i suoi modi di fare molto forti) potrebbe essere molto difficile da far entrare nell’immaginario collettivo.