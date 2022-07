Dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte non ce l’ha fatta Mathis Bellon, il piccolo campione di 9 anni morto in pista travolto da un altro baby pilota.

La vicenda è accaduta vicino Trento, al Kartodromo di Ala Karting Circuit durante un allenamento per la gara Cnv Motoasi.

Un giovanissimo pilota di nove anni, Mathis Bellon, è caduto ed è stato travolto da un suo compagno di pista.

Nonostante i trasferimenti in due diversi ospedali è deceduto il piccolo pilota Mathis Bellon

La vittima si trovava sulla sua minimoto, lo scorso venerdì 22 luglio, per un allenamento quando è avvenuto il tragico incidente: il bambino è prima caduto dalla sella e, poi, è stato travolta da un altro veicolo a due ruote che giungeva in quella direzione.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, tanto che prima è stato trasferito con elisoccorso all’ospedale di Verona e poi, successivamente, a quello di Montpellier, città di origine dei genitori, che si erano trasferiti poi sulla Costa Azzurra, precisamente a Sainte-Maxime.

Il bimbo è deceduto dopo circa una settimana di agonia, nella quale i genitori hanno incessantemente sperato che si potesse riprendere.

Ma per Mathis non c’è stato nulla da fare, purtroppo. In molti hanno reso omaggio al piccolo e hanno, inoltre, espresso la vicinanza alla mamma e al papà.

Tantissimi anche i toccanti messaggi sui social “Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade resterai per sempre nei nostri cuori. Uniti nel cordoglio alla Famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo” scrive su un post di facebook il Cnv Campionato Nazionale Velo. “Purtroppo, noi in quella gara c’eravamo. Il clima non era festoso perché c’era apprensione per Mathis che venerdì è stato protagonista di un bruttissimo incidente. Tutto lo staff di Even-T non può far altro che unirsi al cordoglio per una tragedia immane. È brutto scrivere quando succedono queste cose, quando in uno sport che porta allegria e adrenalina le cose non vanno per il verso giusto” si legge in un altro post, questa volta di Even-T.