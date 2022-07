Silvia Toffanin e l’ombra dietro a Pier Silvio Berlusconi: “l’amore per un’altra donna”

Silvia Toffanin, cosa si nasconde nella storia del suo storico compagno? Pier Silvio Berlusconi ha un passato ingombrante

Silvia Toffanin è la regina di “Verissimo”, ma non solo. È anche Lady Berlusconi, ormai compagna storica dell’amministratore delegato di Mediaset. Con Pieri Silvio fanno coppia fissa da più di 20 anni ed il loro rapporto è solido e raggiante. Nonostante la notorietà i due mantengono il più stretto riserbo tenendosi lontani da riflettori e pettegolezzi.

Il muro di privacy che hanno costruito negli anni è quasi invalicabile e solo ogni tanto i paparazzi riescono ad “estrapolare” qualcosa dalla loro quotidianità. Secondo i rumors la coppia ed i loro due figli a settembre si trasferiranno nella nuova villa a Portofino che il figlio del Cavaliere si è aggiudicato all’asta. Diventerà così realtà il loro sogno in quanto considerano la città ligure il loro posto del cuore.

E per il nuovo anno in tv l’ad di Mediaset farà anche un altro regalo alla compagna: le affiderà una prima serata, una novità per Silvia che potrebbe condurre “La Talpa” o “Uomini e Donne Vip”. C’è però un’ombra nella loro relazione che forse non tutti conoscono. Pier Silvio ha un passato alquanto ingombrante.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, chi c’è dietro di loro?

Cosa si nasconde dietro il Pier Silvio di oggi? Il passato e la sua prima famiglia. Sapete che il figlio del Cavaliere prima di incontrare Silvia Toffanin è stato sposato e ha anche una figlia? La sua ex moglie è Emanuela Mussida, ex modella che oggi ha cambiato vita.

I due hanno avuto anche una figlia, Lucrezia Vittoria, oggi trentenne e proprio in nome del suo bene i due hanno mantenuto dei rapporti civili. Paura dunque per la Toffanin per un passato importante e di certo ingombrante?

Nient’affatto! Silvia non teme Emanuela che come l’ex marito si è rifatta una vita, accanto ad un altro uomo con il quale ha messo al mondo un’altra figlia. Dopo le passerelle, inoltre, ha scelto la vita imprenditoriale e ha fondato anche una Onlus che si occupa di salvare i cuccioli in difficoltà.