Chiara Nasti, al quinto mese di gravidanza sceglie abiti fluo e fascianti: il look Zara è da perdere la testa

L’influencer per sentirsi femminile e fresca in questo luglio afoso ha optato per un outfit Zara che in molti negozi è già terminato. Ecco il costo.

Prosegue spedita la gravidanza dell’influencer Chiara Nasti che secondo quanto riferito da lei dovrebbe concludersi a novembre prossimo.La giovane neo mamma ama stare al centro della scena.

L’abito Zara di Chiara Nasti è il più cercato in store: ecco perché

Ce ne siamo accorti prima quando ha affittato l’intero Stadio Olimpico per tenere un Gender Reveal Party di tutto rispetto, e poi poche settimane dopo quando ha rivolto pesanti dichiarazioni sulle donne in gravidanza e l’aumento di peso che a suo dire è solo questione di “malessere personale”. “Si sca**ano” la frase incriminata.

Mentre lei ed il compagno calciatore Mattia Zaccagni sono alla ricerca del nome perfetto, però Chiara non smette di trascorrere le giornate facendo quello che le piace di più. Il gira alla moda prosegue, anche se è al quinto mese di gravidanza ed il suo pancione è esploso.

L’abito scelto da Chiara Nasti

Ecco cosa ha indossato pochi giorni fa che ha tanto mobilitato la sua community Ig.Ama sfoggiare abiti alla moda dei grandi brand del lusso ma ora che è incinta non disdegna neppure rivolgersi anche ai marchi mass market che sempre più spesso realizzano abiti freschi e leggeri che ben si adoperano per affrontare queste torride giornate estive.

Chiara ha quindi scelto un abito midi color fucsia di Zara senzamaniche con collo rotondo. La lunghezza arriva appena sotto il ginocchio, mentre lo scollo è molto accollato per dare otticamente molto più slancio all’apertura delle scapole.

Il tessuto leggero di elastan si accosta morbidamente alle forme, tanto che Chiara nello scatto sfodera un seno molto sensuale e cosce tornite davvero accattivanti.

Costo del vestito appena 15,95 euro ma in molte taglie sul web è già terminato. Disponibile anche verde bandiera e nero. Di recente,

Zaccagni suo grande amore, di recente, ,ai microfoni de Lazio Style Summer, ha parlato a 360° gradi della sua vita, facendo riferimento anche al suo privato. Sul fatto di diventare padre per la prima volta ha spiegato: “Sapere di diventare papà è un’emozione fortissima e veloce. Io e Chiara ci siamo detti che volevamo provare ad avere un figlio e dopo 2/3 settimane era già incinta: è stata un’emozione indescrivibile”.