Condizionatore, fino ad ora hai sempre sbagliato ad utilizzarlo: la dritta che ti stupirà

Condizionatore: ecco come usarlo nel modo corretto in casa. Forse non hai mai badato a tutto questo: occhio alla dritta

Il caldo torrido sta imperversando sulla nostra Penisola ormai da tante settimane, troppe. È arrivato molto in anticipo quest’anno con momenti difficili da gestire. Già a fine maggio si registravano temperature tipicamente estive e così tutti siamo stati messi in seria difficoltà.

La siccità ormai la sta facendo da padrona, soprattutto nei campi, con conseguenze ambientali gravissime. Di certo questa è l’estate più torrida degli ultimi anni. Ecco che respirare negli ambienti chiusi diventa faticoso ed il ricordo al condizionatore è necessario. Ma come usarlo in casa? Ti diamo le dritte giuste.

Condizionatore, attenzione alle impostazioni

Con il caldo degli ultimi anni il condizionatore è diventato un elettrodomestico indispensabile in casa. Soprattutto nelle grandi città è difficile restare senza, anche per dormire la notte. Ma ci siamo mai chiesti come usarlo al meglio?

Spesso per pigrizia o anche per mancanza di tempo lo accendiamo senza badare alle impostazioni e via. Non è affatto corretto. I modelli di ultima generazione hanno diverse impostazioni che ci permettono di usare il condizionatore in modo specifico secondo le situazioni. Ecco perché se non lo fai hai sempre sbagliato ad utilizzarlo. Adesso ti diamo una dritta che ti svolterà le giornate.

Come usarlo al meglio: la dritta utilissima

Cosa guardare sul condizionatore per usarlo nel migliore modo possibile? Te lo spieghiamo subito. Basta prendere in mano il telecomando e guardare le quattro modalità che ci sono:

Heat con il logo del fuoco, Cool con il giacchio, Dry con la goccia e Fan con le pale del ventilatore.

La prima indica l’aria calda ed è quindi utile in inverno per riscaldare l’ambiente quando le temperature sono basse. La seconda invece, rinfresca l’aria al contrario di Healt, donando una temperatura piacevole ma senza abbassare la temperatura del condizionatore.

Dry, invece, è la funzione che dona freschezza ma limitando i consumi, immettendo aria fresca ma salubre rispetto a quanto avviene con Cool. Infine, Fan, non incide sulla temperatura ma sulla modalità di uscita dell’aria dal macchinario. In questo caso è ventilata.