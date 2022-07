Altro che condizionatore, è questo l’elettrodomestico che consuma di più. Come risparmiare in bolletta

Chi l’avrebbe detto che non è il condizionatore l’elettrodomestico che consuma di più! Eppure ce n’è un altro in casa che fa spendere almeno il doppio in bolletta.

Impossibile non accendere il condizionatore con questo caldo afoso di luglio che non ci permette di chiudere occhio a metto, oppure lavorare con serenità durante il giorno.

Molte famiglie, ma negli stessi uffici, lasciano acceso questo elettrodomestico per intere giornate vista l’impossibilità di tenere le finestre aperte. Costa molto in bolletta ma mai come un altro suo diretto cugino che sta dando il colpo di grazia alle nostre finanze, dilapidando un portafoglio familiare sempre più sottile.

Bollette salatissime, la colpa è solo sua e non del condizionatore

Si tratta del frigorifero che soprattutto in estate è una vera manna che permette di conservare gli alimenti freschi ed evitare di buttare via il cibo rovinato dalle temperature elevate.

Se la deperibilità nel tempo è rallentata, questo è merito del fatto che non si spegne mai neppure in inverno, quindi resta attaccato alla corrente 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.

Questo consuma dal 25% al ​​30% circa dei costi energetici annuali complessivi, e soprattutto ora che le bollette energetiche sono carissime, senza un suo utilizzo oculato diventa difficile poter sopravvivere senza dar fondo al portafoglio.

Risparmiare in bolletta si può, attenzione a come si utilizza il frigo

Ricordiamo che concorrono diverse variabili al prezzo finale di spesa in bolletta. Innanzitutto la classe energetica del frigo, l’efficienza energetica (ovvero il rapporto tra capacità di raffreddamento e consumo elettrico effettivo) e la potenza nominale in kW.

C’è però anche da dire che maggiore è la classe di efficienza energetica, minore è il consumo energetico finale. Quindi spendere di più per un frigo nuovo sarà ripagato in pochissimi mesi con minori costi in bolletta.

Ci sono però altri accorgimenti da adottare a casa:

Ricordarsi di tenere ben chiusa la porta del frigo per evitare dispersioni inutili di temperatura, poi evitare di sovraccaricarlo troppo poiché una sua eccessiva capienza comporta un maggior lavoro del motorino di raffreddamento.

Infine non inserite mai alimenti caldi dentro gli scomparti del frigo, questo non solo sovraccarica il sistema ma fa aumentare il dispendio di energia necessaria per refrigerare l’interno.