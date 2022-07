Luciana Littizzetto e quel segreto MAI rivelato prima: “L’ho scoperto ed è stato tremendo”. Conseguenze devastanti a causa sua

Luciana Littizzetto, un particolare sconvolge il pubblico a casa, dalla Toffanin non si sa se ridere o piangere. Ecco che cosa è successo.

Nata a Torino nel 1964, Luciana Littizzetto è una delle donne più amate dal pubblico italiano. La sua ironia supera ogni limite ed è considerata la donna dalla battuta sempre pronta. Dopo aver conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, inizia ad impartire lezioni di musica alla scuola statale “Carlo Levi”.

Nel frattempo conclude gli studi universitari laureandosi in Lettere, pur portando avanti il suo lavoro da insegnante Luciana sa che la sua strada è un’altra e tra il 1988 ed il 1990 inizia a studiare recitazione e sboccia il suo primo amore il cabaret. Passione che porta avanti con estremo impegno fino a raggiungere l’apice del successo.

Luciana Littizzetto, racconta tutta la verità sul figlio: chi l’avrebbe mai detto

Dal 1997 al 2018, Luciana ha avuto una relazione con Davide Graziano, ex batterista. Insieme hanno preso due figli in affido, Jordan e Vanessa, la cui vicenda è raccontata nel libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore“.

La vicenda che vi raccontiamo oggi riguarda uno dei figli della Littizzetto, nello specifico Jordan. In un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, la cabarettista racconta che la preside di suo figlio l’ha convocata a scuola per dirle che il figlio vendeva al costo di 1 euro i suoi autografi.

Naturalmente Luciana, dopo il richiamo dell’istitutrice, cade dalle nuvole e comincia a collegare tutti i piccoli stratagemmi che il figlio le proponeva, ovvero firmare a caso sul diario dove c’erano dei teneri gattini, cosa alquanto strana ma senza peso per la Littizzetto.

Com’è andata a finire la faccenda? Ecco le conseguenze

Naturalmente la situazione è risultata fuori dal comune, Luciana racconta la vicenda con molta nonchalance strappando tantissime risate al pubblico. Ma com’è finita con Jordan poi?

I commenti impazzano per l’assurda vicenda, i fan non stanno più nella pelle, Jordan ha avuto davvero un’idea geniale. Vendere gli autografi della mamma famosa è sintomo d’ingegno ed astuzia.

HAHAHAHAHAHAHHWHW AVEVA GIÀ CAPITO TUTTO

Sicuramente Luciana non ha più firmato in vita sua sui gattini nei diari ed ha impartito il big bang dei cazziatoni, in quanto le marachelle di Jordan non sono finite lì e per “mitosi, ne sono germogliate tante altre”.