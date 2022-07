“Evviva il…” Naike Rivelli il retroscena piccante: in acqua di spalle è “da Premio Oscar” – FOTO

Naike Rivelli è protagonista di un retroscena piccante e mozzafiato: in diretta dalle spiagge più belle d’Italia verso nuovi orizzonti e nuove passioni.

L’artista – nata sotto il segno della Bilancia – ha esordito sui social network in queste ore per invitare i suoi fan a godere di un nuovo di equilibrio della mente e del corpo. Classe 1974, nata a Monaco di Baviera, Naike Rivelli esordisce sul grande schermo durante la sua adolescenza, recitando per Steno in “Bonnie e Clyde all’italiana”, seguito nei primi ’90 da una pellicola di Ettore Scola. Ora, meno di quarant’anni più tardi – la “Libera” musa di Renato Zero – l’originalità della sua persona farà ancora lo stesso effetto.

Un retroscena piccante con Naike Rivelli: “da Premio Oscar”

“Non capisco perchè“, scrive l’artista in didascalia al suo ultimo post su Instagram immergendosi nelle acque più a sud della penisola. “Noi italiani fuggiamo all’estero, o ci accumuliamo nelle isole ‘vip’“. Un’osservazione saggia e latente che sembra sorprendere, con tanto di panorama i suoi oltre 333mila follower in diretta dalle spiagge calabresi.

“Quando il sud dell’Italia offre le acque più belle del mondo“, secondo Naike, sarebbe un peccato non poterle apprezzare fino in fondo. Ed è per tal ragione che ha scelto ad occhi chiusi e cuore aperto la sua metà per l’estate 2022 senza esitazioni o ripensamenti. Ma soprattutto in un elogio pieno alle “spiagge pubbliche“, alla libera balneazione..

L’accessorio eco-friendly dell’estate 2022 secondo Naike Rivelli

Un gioiello nel gioiello, infine, per Naike e secondo il parere dei suoi seguaci, “da Premio Oscar”. Uno scenario “da favola” accompagnato da un accessorio eco-friendly che si appresta a guidare la stagione come simbolo in nome della sostenibilità e “a prezzi incredibili”.

Il brand di cappelli proposto dall’attrice e cantante è quello di @surplustore. I gettonati modelli sono già stati indossati in più occasioni dall’artista che, proprio durante il passato crepuscolo, aveva osato sfoggiarne uno dall’eleganza “senza tempo“.

EVVIVA LA CALABRIA🌶 EVVIVA IL SUD ITALIA 🇮🇹 Evviva le spiagge pubbliche

In un periodo in cui le elevate temperature e il rischio siccità si dimostrano una preoccupazione evidente su tutto il territorio, Naike preferisce elogiare quanto di più prezioso resti ancora da ammirare nel nostro più che accessibile entourage naturale.

E si appresta a farlo nel migliore dei modi. A dimostrazione di ciò, in ultimis, i “complimenti di vero cuore” che illuminano ancor di più le acque azzurre e cristalline del sud.