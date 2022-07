Stefano De Martino, che imbroglione. Il ballerino è nei guai, questa non ci voleva: “Ora lo sanno tutti..una figuraccia”

Stefano De Martino è nei guai, questa volta l’ha combinata grossa. Un imbroglio così rimarrà nella storia…non ci voleva!

Nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 ottobre del 1989, Stefano De Martino è uno dei ballerini e presentatori più amati del panorama televisivo e teatrale. La danza è stata sempre la passione più grande di Stefano e nel 2007 vince una borsa di studio presso il Broadway Dance Center di New York.

Ragazzo di sani principi, De Martino ha sempre aiutato la sua famiglia, soprattutto il padre, venditore ortofrutticolo. Dopo diverse collaborazioni nel settore della danza, entra a far parte della scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Stefano non vince il programma in quanto viene eliminato alla semifinale ma eccelle tra i ballerini e questo è stato il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

Una vera figuraccia, Santiago scopre il trucco del papà

Nel 2012, Stefano inizia una relazione con la showgirl Belen Rodriguez, conosciuta durante la sua partecipazione allo show televisivo. Tra i due vip è stato amore a prima vista e nel 2013 si sposano dopo un inizio un po’ travagliato dal momento che Stefano era fidanzato con Emma Marrone e Belen con Fabrizio Corona. Il matrimonio naufraga nel 2015 ma da questa unione nasce Santiago.

Stefano e Santiago sono molto in sintonia, trascorrono molte giornate insieme e si godono la vita. Su tik tok gira un video che ritrae Stefano mentre suona egregiamente il pianoforte, muove le mani a tempo, la postura è perfetta, tutto sembra reale fin quando non arriva Santiago che chiude il pianoforte e la base continua a suonare.

I fan se la ridono, per fortuna…

Naturalmente la scenetta è esilarante, sembrava tutto così reale e perfetto ed invece Stefano stava imbrogliando tutti.

A fare luce sulla faccenda c’è Santiago che con un sorrisetto soddisfatto se la ride per aver smascherato il papà burlone. I fan commentano all’impazzata, la scenetta è davvero esilarante.

Stavo x dire: sa fare davvero tutto AHAHAHAHAHAHA

Alla fine del video Stefano è un po’ affranto, ma non è detto che non sappia suonare il pianoforte; d’altronde abbiamo scoperto negli anni che è un ragazzo dalle mille risorse e chissà quale sorpresa ci regalerà in questa calda estate 2022.