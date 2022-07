Suor Cristina, prima di The Voice le “nozze” clamorose: “Sposata con lui dal 2012”. i dettagli

Ecco cosa accadde prima di approdare a “The Voice”: svelati i dettagli del vero cammino di Suor Cristina e delle nozze con il suo lui.

Sei anni prima della sua indimenticabile partecipazione al talent show di “The Voice Of Italy” – dove entrò, sin dal suo esordio, a pieno titolo nel format televisivo attraverso il coraggioso team guidato dal rapper milanese J-Ax – Suor Cristina era in quel momento di ritorno dal Brasile. Dove si era ritrovata a pellegrinare, stavolta, per ben due annualità in cerca di se stessa.

Suor Cristina: il prima e il dopo “The Voice”

“Era il 2 febbraio del 2008“, racconta oggi la suggestiva voce di “Like a Virgin” e della sua più recente “Felice”, “quando la mia vita ha iniziato a cambiare“. Dopo aver raggiunto la vetta della classifica al “Good News Festival” di Roma, nel 2013 – proponendo “Senza La Tua Voce” e lasciando che questa fungesse da rampa di lancio per il piccolo schermo – il successo internazionale relativo a “The Voice” non avrebbe potuto fare a meno di rendere la personalità della spirituale artista canora come un simbolo. Un alternativo atto di fede per ciascun esponente delle comunità religiose. Ma: torniamo ancora indietro.

Suor Cristina racconta il suo primo “sì”: un’emozione indescrivibile

Sarebbe stata lei stessa a voler esprimere, con la massima sincerità, quale sia stato il momento più emozionante della sua esperienza di vita fino ad oggi. La confessione di Suor Cristina è relativa ad un suo ultimo intervento. Questa volta in diretta, dopo una lunga assenza, e a tu per tu con le telecamere.

Alla gioia relativa al siglato contratto con la prestigiosa etichetta discografica UMG (Universal Music Group) si è più tardi aggiunta quella dovuta al sodalizio con un altro suo grande amore. Oltre a alla sua passione – da sempre ardente – per la musica.

È un’emozione grandissima, È qualcosa di inspiegabile

La prima consacrazione – come ha ricordato la stessa ex beniamina di “The Voice” in una recente intervista – è avvenuta quando pronunciò il suo “primo sì“. Ciò avvenne ben dieci anni fa. “In realtà ora è un rinnovo” o meglio ancora: “adesso è una conferma“, ha spiegato la cantate.

L’artista – “sposata con lui dal 2012” – ora vede il suo percorso di fede proseguire e, seppur “non senza ostacoli“, fino a rinnovarsi infine con grande emozione.