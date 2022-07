“Tutto a 1 euro”, il noto supermercato supera tutti: i clienti fanno a gara per entrare

“Tutto a 1 euro”, la promozione bomba è attiva. I clienti riempiono i carrelli: ecco dove è possibile risparmiare

Gli ultimi mesi per gli italiani sono stati davvero difficili. L’aumento dei prezzi in settori strategici per la vita di tutti i giorni ha portato a ridefinire tante cose. Dagli spostamenti, per via del caro carburante, ai consumi casalinghi, con gas e luce che sono arrivati alle stelle, fino alla spesa. I prezzi di molti beni di prima necessità sono aumentati a dismisura ed ecco che spesso si sono dovute fare delle scelte.

Ecco perché le offerte ed i lanci promozionali, ormai, sono diventati importantissimi ed impossibile da farsi sfuggire. Proprio per questo i cittadini fanno sempre attenzione ai volantini settimanali per poter fare spesa al minor costo possibile. Ora un noto marchio ha lanciato la promo bomba e le file sono diventate interminabili.

“Tutto a 1 euro” offerte imperdibili ma non per tutti: ecco dove

“Tutto a 1 euro” è la super promo lanciata da un noto supermercato. Fare la spesa costerà dunque meno e ad un prezzo accessibile a tutti. Peccato che è solo per un periodo limitato, facendo attenzione alla validità del volantino.

Di chi parliamo? Della catena di supermercati tutta italiana, in formula discount, che però non può soddisfare gli italiani in toto. I punti vendita in questione, infatti, sono presenti solo nell’Italia centrale e meridionale.

Parliamo di Todis, nata nel 1994 ed oggi diventata punto di riferimento per tantissimi clienti che scelgono la qualità dei prodotti non a marchio perché quello che conta non è il brand ma la sostanza. Ma cosa si può acquistare con 1 euro da Todis? Lo vediamo insieme.

Todis, tutti i prodotti acquistabili ad un euro

I punti vendita Todis sono molto forniti e come molti discount si contraddistinguono per proporre un risparmio economico senza rinunciare alla qualità. All’interno dell’ultimo volantino che lancia la promozione “Tutto a 1 euro” compaiono moltissimi prodotti di uso quotidiano.

Ecco perché i clienti stanno facendo a gara per entrare. Nel carrello infatti si può mettere la mozzarella, il sugo di pomodoro, il prosciutto crudo, la pasta, i frollini, il condimento per il riso, la frutta e laverdura, il vino, sia bianco che rosso, la birra ed i funghi champignon.

Non solo generi alimentari nella lista dei prodotti in offerta ma anche detersivi: da quello per i piatti a quello per i pavimenti.