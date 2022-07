Acqua naturale, qual è la migliore al supermercato: costa solamente 10 centesimi

In commercio ci sono moltissime tipologie di acqua e non sono tutte uguali, ne esiste però una che costa appena 10 centesima ed è la migliore secondo la classifica di Altroconsumo.

I medici consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per idratarsi correttamente, eliminare le scorie, attenuare l’ipertensione e depurare i reni.

Verso quale acqua orientarsi però? In commercio ci sono centinaia di marchi e tipologie di bottiglie diverse, qual è la migliore da portare a casa? La classifica di Altroconsumo ha analizzato ben 38 brand di acque naturali e ha stilato la lista delle migliori, prive di residui e indicate nei soggetti con ipertensione e per depurare i reni nei soggetti più anziani. Vediamo chi si aggiudica il podio.

Acqua in bottiglia, qual è la migliore del supermercato

Pare che dalla classifica Altroconsumo sia uscito un solo nome tra tutti. Si tratta dell’Acqua Smeraldina, prodotta in Sardegna, e considerata fra le dieci migliori acque minerali del pianeta!

Si tratta di un riconoscimento molto importante per un prodotto che proprio nel 2022 festeggia i suoi primi 30 anni di vita, amatissima nell’Isola per le sue importanti proprietà benefiche.

Viene estratta in Gallura, nel Monti di Deu, ed imbottigliata a Tempio Pausania dalla Alb Spa fondata nel 1985 da Giovanni Mari Solinas. Costo a bottiglia da 1,5 litri 0,39 cent.

La classifica finale: vince lei per rapporto qualità-prezzo

Di seguito riportiamo la classifica finale redatta da Altroconsumo sulle migliori acque naturali:

Smeraldina

Rocchetta

Recoaro

San Bernardo

Alpe Guizza

Lauretana

Al primo posto troviamo come spiegato sopra l’acqua Smeraldina che arriva dalla Sardegna. Quella che ha stupito di più è stata però l’Alpe Guizza al quinto posto ma non per questo da snobbare:

È stata promossa a pieni voti dopo l’analisi chimica dimostrando di non essere controindicata per la salute umana. Ottima anche per chi vuole restare in salute e depurare l’organismo visto il prezzo allettante: appena 10 centesimi per litro e mezzo.

Un rapporto qualità-prezzo mai visto e che invoglierà ancora di più a fare scorta di questo marchio di acqua!