“Già fa caldo, così non aiuti”: Elisabetta Gregoraci, bikini sontuoso – FOTO

Elisabetta Gregoraci sempre più scatenata su Instagram, la showgirl calabrese si mette in mostra in bikini: fisico da urlo

Elisabetta Gregoraci è sempre più una delle protagoniste assolute dell’estate italiana 2022. La splendida showgirl sta dando il meglio di se stessa sul piccolo schermo e sui social, incantando con il suo fascino da capogiro.

42 anni, la Gregoraci appare più in forma che mai e in grado di esprimere una bellezza senza tempo, intramontabile e sempre capace di accendere la passione degli ammiratori. Sul web, è una delle celebrità assolute, con quasi due milioni di followers su Instagram.

Anche quest’anno, in tv Elisabetta è il volto principale del Tour Battiti Live. La presentatrice, in giro per le piazze italiane, sta dando davvero spettacolo, in uno dei programmi evento di questa stagione. La sua presenza scenica è una delle chiavi del successo della kermesse musicale, che riveste oltretutto una importanza particolare. C’è finalmente il ritorno del pubblico nelle piazze, dopo gli ultimi anni segnati dalla pandemia. Un ritorno alla normalità molto gradito.

Ad accompagnarci in questo speciale giro d’Italia, proprio lei, che si sta confermando una delle conduttrici televisive del momento, brillante e capace. Oltre che superbamente affascinante. Cosa che ci dimostra anche questa volta, con i suoi scatti clamorosi sui social.

Elisabetta Gregoraci, a Capri ruba la scena: statuaria in costume, scollatura sublime

In questo weekend, Elisabetta si trova tra la penisola sorrentina e l’Isola di Capri. Scenari incantati, che rende ancor più speciali con la sua bellezza esplosiva.

Gli scatti di oggi la ritraggono con lo sfondo dei celebri faraglioni capresi. Ma a rubare la scena è lei, con un look in costume spettacolare. La sua silhouette statuaria accende più che mai la passione degli ammiratori, le sue curve risaltano e lasciano il segno. In particolare, la vertiginosa scollatura, che strappa applausi convinti.

Su Instagram, i commenti estasiati fioccano: “Già fa caldo, così non ci aiuti”, “Capri è spettacolare, ma tu lo sei di più”, “Sei di altissimo livello”. Niente di cui stupirsi, soltanto gradite conferme. Elisabetta incarna l’icona della sensualità mediterranea.