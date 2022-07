Gloria Guida: bellissima anche dopo 43 anni di matrimonio

Un amore che non è mai tramontato quello tra Gloria Guida e Jonny Dorelli, che dopo 43 anni si amano ancora come una volta. Lei è sempre bellissima: ecco come è diventata oggi

Uno degli amori del mondo dello spettacolo che non ha mai vacillato è sicuramente quello tra Gloria Guida e Jonny Dorelli. La loro storia inizia nel 1979 e da qual momento non si sono mai più lasciati.

Dal primo incontro alla nascita della loro Guendalina. Una vita insieme

Si conoscono a teatro e si innamorano. Lui era già molto affermato e noto per aver avuto numerose frequentazioni con volti celebri della televisione, tra cui la sua ex moglie Catherine Spaak. Anche lei aveva, ormai, una carriera avviata, e da lì a poco sarebbe diventata una delle attrici più affascinanti in Italia.

Un matrimonio, il loro, che è stato consacrato dalla nascita dell’ amata figlia Guendalina, un periodo felice e pieno di serenità per la coppia, tanto che la Guida ha smesso di fare TV per dedicarsi alla sua bambina.

Gloria Guida, sempre bellissima, svela il segreto per arrivare a festeggiare 43 anni d’amore

L’amore tra i due sembra essere ancora forte come un tempo, complice anche l’affinità che li ha sempre caratterizzati.

La ex attrice, che oggi ha 66 anni, non ha di certo perso il suo fascino e sui social appare bellissima e sempre sorridente; in splendida forma, la donna pubblica spesso post che la ritraggono impeccabile.

In una intervista al Corriere della Sera ha svelato quello che potrebbe essere il segreto per un matrimonio duraturo come il loro e ha affermato:

” Litigare e fare pace tiene vivo il rapporto. Sbattersi la porta in faccia e piano piano riaprirla fa bene. Litigavamo per sciocchezze: perché anche in vacanza lui era sempre al telefono o perché io ero gelosa “

Ha partecipato, inoltre, in questi ultimi anni al programma Tale e Quale e con molte probabilità sarà possibile rivederla presto in TV.

Con Dorelli è arrivata a festeggiare 43 anni d’amore. Lui ormai ha lasciato il mondo dello spettacolo ed è difficile vederlo sul piccolo schermo.