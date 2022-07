“Di porcellana” Ornella Muti nel sensuale ritorno dello swimsuit trasparente: il VIDEO in barca

L’ultimo video di Ornella Muti spopola in rete grazie al suo mostrarsi – in swimsuit trasparente – come una “vera icona del fascino e della sensualità”.

Il grande ritorno di Ornella Muti è sempre un brivido dalle forti emozioni. Lo testimonia stamani la reazione di numerosi utenti ad un breve video condiviso dapprima sui social network e poi subito divenuto virale. Il filmato la vede difatti, non a caso, nei panni di sua magnetica protagonista.

“Una bambola di porcellana” Ornella Muti un confronto di pura poesia: ieri e oggi

Classe 1955 e pluripremiata attrice, sin dal ’70 – quando venne riconosciuta come “Miglior Attrice Emergente” grazie alla sua interpretazione nel film “La moglie più bella“, di Damiano Damiani – la Muti si è poi confrontata più recentemente, nel 2018, con un altro premio che avrebbe ricalcato le sue orme nel panorama cinematografico internazionale degli ultimi decenni.

Il “Ciak d’oro speciale Serial Movie” – per la serie televisiva “Sirene” – è al contempo uno sguardo attento al suo prolifico percorso nel mondo dello spettacolo italiano. “Icona del fascino e della sensualità” ancora oggi, l’attrice primeggia nel corso dell’attuale stagione estiva, grazie alla sua bellezza al naturale.

Ornella Muti e il sensuale ritorno: il VIDEO in barca

Il segreto di quest’estate 2022 potrebbe essere un memorabile ritorno in voga del trasparente swimsuit – rigorosamente in total white e meravigliosamente indossato dalla nata sotto il segno dei Pesci – in un contorno vintage e intriso di luminosa salsedine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

L’estratto deriva dalla pellicola del regista Dino Risi “La stanza del vescovo”. Il film uscì nelle sale francesi nel lontano settembre ’77 e vide oltre alla bellissima Muti, tra i suoi protagonisti, anche Ugo Tognazzi e Patrick Dewaere.

LA PIÙ BELLA DI TUTTE SEMPRE!

Scrive a tal proposito – vedendola nella storica scena in barca – l’amica e giornalista Eva Riccobono unendosi alla moltitudine di apprezzamenti rilasciati di seguito al video apparso nella giornata di ieri, 29 luglio, su Instagram.

Lo scorcio di un passato cinematografico senza fine sembra essere nuovamente riuscito a cogliere di sorpresa i fan dell’attrice di origini romane.