William e Kate sono da giorni al centro dei riflettori. Si è, infatti, diffuso un gossip da brivido secondo cui il figlio di Lady D. e il Principe Carlo avrebbe tradito la moglie. Il retroscena è spiazzante.

Da coppia reale perfetta a coppia scoppiata. Il gossip vuole in questi giorni William e Kate nel mirino per via di un presunto tradimento: la notizia ha fatto e sta facendo il giorno del mondo non solo per il fatto che nel loro matrimonio reale sarebbe presente una terza parte, ma anche le ragioni che avrebbe portato a tutto questo.

Se negli scorsi mesi è stata la coppia Harry e Meghan Makle a essere sotto i riflettori, questa volta è il turno dei Duchi di Cambridge: i due sarebbe finiti sotto l’occhio del ciclone a livello globale a causa di un gossip partito dai social e diventato virale in tutto il mondo.

Da Instagram si scatena il putiferio: il gossip del tradimento di William va virale

La Royal Family è stata investita da un altro scandalo che sta facendo il giro del mondo. I protagonisti di questa bufera sono William e Kate: secondo questo romurs partito da Instagram il reale avrebbe tradito la Middleton.

Tutto è partito dall’account Instagram Deuxmoi che ha diffuso una bizzarra supposizione priva di qualsiasi conferma. Tempo di pubblicarlo, è stato ben presto rimosso: ma ormai è stato troppo tardi, tanto che l’argomento è diventato in breve tempo un trend topic su Twitter. Questa ipotesi vedrebbe frapporsi tra il primogenito di Principe Carlo un’altra donna: si tratterebbe di Kate Rose Hanbury, già in passato associata al Royal.

William tradisce Kate per un motivo clamoroso

William avrebbe una nuova fiamma, ma con non lei non avrebbe un legame affettivo. Bensì secondo il gossip diffusosi in questi giorni con la terza parte soddisferebbe alcune sue voglie.

In particolare le indiscrezioni vertono sul fatto che il reale avrebbe fantasie specifiche che comporrebbero l’utilizzo del pegging, da cui si sarebbe diffuso l’hastag trend su Twitter: #princeofpegging. Questa sua passione non sarebbe condivisa da Kate che non si sentirebbe di metterla in pratica, preferendo che il marito la soddisfi anche con un’altra purché non ci sia sentimento.

è un segreto ben noto a londra e all’aristocrazia inglese

Secondo l’indiscrezione piccante diffusa questo desiderio di William è già noto tra i reale, ma con la comunicazione in questione è diventato conosciuto a tutto il mondo, mettendo in piazza un aspetto davvero privato della sua vita. Quest’indiscrezione sta monopolizzando il gossip: pur non avendo nessuna conferma si è comunque diffusa a macchia d’olio. La vicenda dimostra così la potenza dei social network e come da una voce – che potrebbe essere vera, ma potrebbe essere anche non fondata su la realtà – possa scoppiare un vero e proprio scandalo.