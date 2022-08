Ilary Blasi torna a mostrarsi sui social e scatena la fantasia e le curiosità dei Fans. A Sabaudia con quel bikini sembra tutta un’altra cosa.

Ha intensificato parecchio la sua vita social. Ilary Blasi, la nota conduttrice de Le Iene, sembra aver cambiato passo. Dopo la separazione da Francesco Totti continuano le indiscrezioni sulla coppia più amata di sempre. In questo momento, al ritorno dal viaggio in Tanzania, Ilary si gode l’estate nella villa a Sabaudia dove condivideva da quasi 20 anni le vacanze con il Capitano.

A scatenare la curiosità dei fans sono le foto postate da Ilary sul suo canale Instagram. Un dettaglio che ha smosso gli amici della stessa conduttrice. Dalle foto in Africa con i figli alla notizia della fine del matrimonio e il post con il top verde fluorescente, Ilary torna in gran forma con un bikini da urlo. Questa foto è sul litorale romano: orecchini a cerchio, una camicia a righe legata con il fiocco davanti e un bikini con catenella sul fianco.

Sabaudia, le vacanze e quel bikini sotto la camicia, Ilary si difende dal suo momento “Vuole apparire forte”.

Mentre per il Pupone tutto tace e i social non hanno da curiosare nella sua vita privata, Ilary sembra tornare in una nuova dimensione. Francesco Totti, invece, non ha intensificato la sua attività social e appare ancora più riservato del solito. Dopo le prime indiscrezioni sulla relazione con Noemi Bocci e il trasferimento a casa della pariolina, Totti rimane in silenzio e i suoi canali social non raccontano della sua nuova vita.

vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il rewind

A dare spiegazione, invece, delle pubblicazioni della Blasy arrivano in corte i suoi amici più stretti. Secondo alcuni amici, come riporta Leggo e secondo il settimanale Dipiù sarebbe da ricondurre alla volontà di non apparire fragile in questo momento della sua vita. Come dichiarato sul settimanale DiPiù: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.