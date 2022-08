“Uomini e Donne”, le polemiche dopo la folle corsa in moto: sfiorati i 240 km/h

Le polemiche a “Uomini e Donne” dopo la corsa in moto, sfiora i 240 km orari e si riprende: le risposte all’ultimo video condiviso in rete.

A meno di un mese dal termine delle riprese dell’ultima stagione di “Uomini e Donne“, e a poche settimane dall’inizio di un nuovo appuntamento con gli inediti palinsesti televisivi Mediaset, uno degli suoi ex protagonisti – al trono della trasmissione cult di Canale 5 – avrebbe postato in queste ore il video di un’azione che, pur riportando in didascalia l’hashtag #freedom (libertà), si sarebbe presto trasformato in un alveare generoso di commenti ammonitivi.

“Uomini e Donne”, una corsa “pericolosa”

“Lo sai che ti stimo“, avrebbe scritto un utente dopo aver visualizzato con stupore su Instagram le dinamiche di una corsa in moto – conclusasi sfiorando i 240 km/h – ma “non penso sia un video da postare“.

In merito ai recenti accadimenti – riguardanti soprattutto i morti in strada in virtù delle elevate velocità – un gran numero di utenti sulla piattaforma social avrebbe scelto di ammonire tale gesto come un’azione pericolosa. “Non dai un bell’esempio“, avrebbe continuato sullo stesso ritmo un secondo.

Il post è stato condiviso appena sei giorni fa, eppure i commenti si conterebbero a migliaia. E, la gran maggioranza di questi, risulta non comprendere le ragioni di ciò a cui avrebbe appena assistito in diretta da una comune strada. E dunque frequentata, anche, da altre persone alla guida.

Dopo “Uomini e Donne”, le polemiche continuano

“Avresti potuto usare meglio il potere dei social mandando un messaggio di sicurezza più intelligenza” – si susseguono su questo andamento i pareri del pubblico su Instagram rispetto al video condiviso in rete.

La corsa in motocicletta sarebbe avvenuta per le strade della città di Monaco, in Francia. Dopo al sua esperienza – nel programma condotto da Maria De Filippi, vestendo i panni di cavaliere del Trono Over – il giovane sarebbe riuscito a scatenare un vero e proprio “delirio” su Instagram. Come suggerisce – fra l’altro – la stessa canzone inserita da lui nel filmato. Nel mentre, il restante degli utenti, non può che augurarsi una sola cosa. “Spero sia tutto finto“, confessa uno di loro.

MENTE E CUORE

Sono queste – invece – le uniche due parole condivise dal protagonista del video in aggiunta al raggiungimento di una velocità “esagerata“.

Anche “se sei appassionato di moto” scrivono dunque i suoi fan, e che probabilmente fino a quel momento lo avrebbero sostenuto senza batter ciglio, bisogna tenere “alta l’attenzione“.