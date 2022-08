I capelli si incastrano nel bocchettone della piscina: bambina muore annegata

La tragedia si è consumata questo sabato 30 luglio 2022 in un campeggio: la vittima è una bambina olandese di 8 anni.

Drammatico incidente nella piscina di un campeggio in Vandea, dipartimento francese nei Paesi della Loira. La vittima è una turista olandese di 8 anni, morta annegata mentre faceva il bagno. Le cause del decesso sono insolite, riporta Le Parisien: i capelli della bambina sono rimasti incastrati in un bocchettone di scarico al centro della vasca.

Bambina di 8 anni muore annegata in piscina: le dinamiche dell’incidente

A riportare la tragica notizia è l’Ouest France. Stando alle ricostruzioni riferite dalla fonte ufficiale, il drammatico evento è avvenuto nel campeggio des Sables d’Olonnes: la vittima è una bambina di 8 anni, turista di nazionalità olandese, i cui capelli sono rimasti incastrati in un bocchettone al centro della piscina.