L’ex capitano della Roma dopo tante polemiche emerse a seguito della separazione con la ex moglie, ha preso una decisione incomprensibile per molti.

Dopo che Ilary Blasi ha trascorso una vacanza in Tanzania con i figli a seguito e questo fine settimana una pausa a Sabaudia, adesso è la volta dell’ex campione che si è allontanato da casa, anche se la meta scelta è decisamente più vicina e facilmente raggiungibile.

La vicenda della separazione dei due volti amatissimi è tutt’altro che scemata, la stampa ha gli occhi e le orecchie puntate sulla storia che pare essere la più avvincente da leggere sotto l’ombrellone per milioni di italiani che in questo momento si apprestano ad andare in vacanza.

La denuncia è stata data ieri nero su bianco da Dagospia che non ha dubbi a riguardo. Ecco dove si trova Francesco in questi giorni.

Francesco Totti che fine ha fatto? È caccia all’uomo

Nelle ultime settimane si è vociferato che il bomber si fosse trasferito a casa della sua amante, tale Noemi Bocchi, ma nulla è stato confermato tramite materiale fotografico.

Eppure Totti non l’ha scelta neppure ora per trascorrere qualche giorno di totale relax, in un luogo a lui molto caro che dista davvero pochi chilometri da Roma, più precisamente appena 100 chilometri.

Totti dopo lo scandalo fugge da Roma: ecco dove è andato e con chi

Totti avrebbe deciso di allontanarsi qualche giorno dalla Capitale, per staccare dal gossip martellante che sta mettendo a dura prova la sua pazienza.

Nelle pagine di Dagospia, grazie la penna di Roberto D’Agostino, si legge a chiare lettere quanto segue, un’informazione che ha gettato nello sconforto molti ammiratori del Pupone:

Non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo ‘buen ritiro’ con un amico. Sapere dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo.

E non con una gentile donzella ma bensì con un caro amico di cui però non sappiamo l’identità al momento.

Caccia all’uomo finita per ora, ma sarà solo questa occasione isolata oppure dovremmo aspettarci qualche altra fuga non programmata da parte di Totti nelle prossime settimane?