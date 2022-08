Dopo il concerto evento nella Valle dei Templi, il trio canoro ha avuto il piacere di assaggiare la pizza di un noto campione. Lui è un volto noto di “Sanremo 71-72”.

Dopo il successo delle prime date italiane del tour che ha visto il tutto esaurito non solo all’Arena di Verona ma anche al Teatro Antico di Taormina, possiamo dire che c’è stata una meritatissima standing ovation pure alla Valle dei Templi di Agrigento per Il Volo.

Il trio canoro ha dimostrato ancora una volta di saper attirare l’attenzione di generazioni anche molto diverse, complice il suo modo innovativo di fare musica e far apprezzare il genere anche in chi non pensava possibile il contrario. Al termine del concerto evento organizzato per il 28 luglio, i tre amici hanno avuto il piacere e l’onore di assaggiare la pizza di un noto maestro del luogo, lui è un volto noto apprezzato da molti.

Il Volo cede al piacere, come resistere ad un capolavoro di tale portata?

Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, accompagnati in questo tour mondiale dall’orchestra sinfonica e dalla loro fedele band, hanno incantato il pubblico di Agrigento che è letteralmente caduto ai suoi piedi.

Anche loro però si sono dovuti inchinare di fronte la bontà di un prodotto locale che è stato gentilmente offerto in dono al termine del concerto.

Si tratta della pizza del maestro panificatore Carmelo Pistritto, proprietario della pizzeria Da Pistritto recentemente inserita nella ‘Top 10 Pizza 2022’, ovvero le 50 top pizzerie eccellenti di tutta Italia. Carmelo è un volto noto anche presso ‘Casa Sanremo 71-72’ dove ha allietato le cene dei cantanti con la sua pizza gourmet. Ma conosciamo meglio il pizzaiolo che ha fatto innamorare Il Volo.

Carmelo Pistritto, tutto sul pizzaiolo più amato di Agrigento

Oltre ad essere stato responsabile Area Pizzeria presso ‘Casa Sanremo’, Pistritto è stato anche campione mondiale di pizza bianca nel 2021.

Quest’anno però si è aggiudicato anche un posto nella classifica ‘50 top pizza 2022’ con la seguente motivazione:

“La pizza di Pistritto è l’esempio perfetto della Napoletana esportata fuori della Campania. Sono presenti diverse tipologie di pizza, circa quaranta, spaziando dalle classiche alle nuove interpretazioni, caratterizzate in gran parte da un utilizzo delle eccellenze gastronomiche del territorio: dal pistacchio Raffadalese al datterino giallo di Pachino (…)”.

Una grande soddisfazione quindi per il pizzaiolo poter far mangiare il suo prodotto anche ai ragazzi del Il Volo. Il momento è stato immortalato con una foto che ha già fatto il giro del web e tra i fan del gruppo.

Nel mio libro stasera si aggiunge un’altra pagina importante❤️ Stasera sono stato nell’area backstage 😵Per fare assaggiare la mia pizza nella splendida Valle dei templi.

Questo quando scritto dal maestro come descrizione dello scatto che lo immortala accanto ai suoi idoli visibilmente compiaciuti del gradito dono. Tutti e tre sorridono felici e la foto ha ottenuto in pochi minuti dalla condivisione migliaia di like.