Il passato di Alberto Matano non è molto noto al pubblico. Recentemente ha, però, rivelato un triste avvenimento, che ha dato inizio alla sua rinascita

Lo scorso 12 giugno Alberto Matano ha finalmente detto il fatidico “sì” al suo amato avvocato, il cinquantenne Riccardo Mannino, con una officiante d’eccezione: Mara Venier. Un matrimonio che è stato immortalato sulle varie piattaforme social con una serie di scatti e storie; tra gli ospiti più celebri sicuramente Raoul Bova con la moglie Rocio, Rita Dalla Chiesa, Claudio Santamaria e Francesca Barra, ma anche molti altri che hanno vissuto insieme alla nuova coppia il loro giorno più bello.

L’infelicità di Matano prima delle nozze e il suo rapporto con l’amore

Ma non sempre la vita del conduttore di Rai Uno è stata resa così pubblica. Il passato di Matano, infatti, è rimasto spesso e volentieri privato, tanto che non si sa molto delle sue storie precedenti, probabilmente perché qualche tempo fa si sentiva anche meno libero di potersi esprimere liberamente e di condividere.

Prima di fare coming out ha avuto alcune relazioni con delle donne. Il conduttore ha affermato che nel mondo femminile era ritenuto un bell’uomo e non era difficile per lui incontrare nuove persone e iniziare una frequentazione. Una tra tutte, però, ha avuto un rilievo particolare.

Eccome come Matano ha ritrovato la felicità e la speranza nell’amore vero, che lo ha portato a convolare a nozze

La storia precedente a quella con Riccardo Mannino lo ha fatto cambiare definitivamente.

Stava frequentando una ragazza ed erano in attesa del loro primo figlio; purtroppo, la gravidanza si è interrotta e hanno perso il bambino.

Quell’episodio ha definitivamente cambiato gli eventi. La loro storia è finita ed ha finalmente capito, dopo un lungo periodo di analisi, cosa voleva davvero dalla vita e cosa lo avrebbe fatto stare veramente bene. Ha apertamente parlato con la sua famiglia confessando di essere omosessuale e finalmente è stato pronto per incontrare l’amore della sua vita, dicendo “sì” alla felicità , che neanche due mesi fa ha celebrato e consacrato davanti a tutti.