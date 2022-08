Mercedesz ed Eva insieme in costume, ma c’è chi critica: “Si può essere felici dopo un incidente quasi mortale” – FOTO

La showgirl sui social ha ribattuto a una follower che l’ha fatta arrabbiare. Ecco cosa le ha risposto la giovane influencer per farla stare zitta.

È iniziata la vacanza di Eva Henger e le figlie Mercedesz e Jennifer a Sharm-el-Sheikh che le vede più unite che mai dopo tanti anni di lontananza per incomprensioni personali mai realmente spiegate alla stampa.

Nell’ultimo post pubblicato dalla giovane influencer vediamo le tre donne sedute sullo yacht mentre sorridono felici alla fotocamera che le sta riprendendo.

“Chiedetemi se sono felice… ❤️” scrive Mercedesz, con mamma Eva che risponde subito “Yacht, sole, mare…. Penso proprio di sì 👌🏻”. Questa risposta, a prescindere dalla bellezza soave delle showgirl, ha però scatenato l’ira di moltissimi fan che non hanno apprezzato il commento innescando un botta e risposta molto pungente.

Mercedesz Henger felice accanto alla madre, vacanza meravigliosa

In particolare una follower ha messo l’accento sul fatto che si fa presto ad essere felici quando si ha la disponibilità di tutto questo lusso a portata di mano.

“Credimi che si può essere felici anche senza yacht…con un lavoro ed uno stipendio dignitoso. I soldi non fanno la felicità”.

La risposta di Mercedesz non è tardata ad arrivare per zittire le malelingue e dare una risposta completa a tutti quelli che come la signora pensano questa cosa. Sentiamo subito le sue parole.

Eva Henger accanto alla figlia dopo l’incidente, come stanno le cose tra di loro oggi

Lo sappiamo bene grazie. Come si può essere felici anche dopo un incidente quasi mortale e dopo esserci riappacificate dopo quasi due anni di lontananza (entrambe situazioni nelle quali i soldi c’entrano ZERO) indipendentemente da dove siamo. Se oggi eravamo lì, e lo condividiamo, non vuol dire che non ne siamo consapevoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La giovane fa riferimento al grave incidente accaduto alla madre quando lei era appena sbarcata nel reality l’Isola dei Famosi. Eva e Massimiliano Caroletti erano in auto, procedevano a 52 km/h, e sono rimasti coinvolti in un grave incidente che avrebbe causato la morte di due anziani.

Un trauma che ha fatto riavvicinare mamma e figlia dopo anni, consapevoli che la vita dà e toglie a suo piacimento e che avrebbero dovuto sanare i rancori passati per trovare l’armonia di un tempo. Mercedesz non si farà certo mettere i piedi in testa da chi vuole portare solo zizzania nella sua nuova vita.