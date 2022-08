Test personalità: qual è la prima immagine che osservi nel VIDEO? Svela molto del tuo carattere

Un nuovo video su TikTok della studentessa di psicologia che ha diviso la sua community, che cosa vedi? “Ti svelo subito come stai ora!”.

Sono in molti a conoscerla per i contenuti provocatori che continua a postare sui social ormai da diversi mesi, ma per chi invece non ha ancora avuto modo di conoscerla solo un nome: Sara Fregosi.

Lei è una studentessa di psicologia che vive e lavora a Milano, è un’attivista per i diritti LGBTQIA+, e grazie ai suoi video ironici e oltre modo provocatori racconta tutte le sfumature di questo mondo, a partire sempre dalla sua esperienza personale.

L’ultimo video postato su TikTok però vuole porre l’accento su come ci sentiamo ora, in questo momento della nostra vita, semplicemente osservando con cura un’immagine che Sara proietta sullo schermo e che commenta subito dopo.

Che cosa vedi nell’immagine? Scheletro o donna piegata?

‘Ho sempre amato troppo’ è il romanzo d’esordio di Sara Fregosi dove dà subito ai lettori un’impronta incisiva sul suo modo di ragionare acuto e in controtendenza.

Ha confermato la cosa anche con il video TikTok pubblicato poche ore fa sul suo profilo social in cui ci svela un’immagine inquietante: metà scheletro e metà donna chinata in avanti in un gesto di supplica e preghiera.

Sara inizia a parlare e svela subito l’arcano: “In base a quello che vedi ti svelerò come ti senti in questa fase della tua vita. Potrebbe significare molto, devi avere il coraggio di accattarla”.

Teschio o donna? Svelato il significato recondito dell’immagine

“Se la prima cosa che hai visto è un teschio allora questo significa che in questo momento stai cercando di spingerti oltre tutti i tuoi limiti“. Inizia la giovane, che prosegue spedita un secondo dopo.

Sei in una fase molto positiva della tua vita poiché sei stanco/a di lasciarti abbattere dagli ostacoli. Hai deciso che questo è l’ora per diventare la versione migliore di te stesso/a.

Al contrario, spiega Sara, se la prima immagine vista è quella di una donna contorta su se stessa significa che si sta attraversando un momento molto stancante della propria vita, o che lo si ha appena affrontato.

“Ci sono persone intorno a te che devi allontanare per evitare che risucchino tutte le tue energie”, conclude la studentessa. E tu che cosa ci hai visto?