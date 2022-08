Caterina Balivo, trasformazione incredibile e urla di gioia: è arrivato il momento – VIDEO

Caterina Balivo, dopo tanta attesa adesso si cambia finalmente. Le immagini ci raccontano la felicità della conduttrice

Ne è passato di tempo dalla sua ultima conduzione in tv ma adesso lei è tornata. Parliamo di Caterina Balivo, la conduttrice Rai che dopo un periodo di stop dal piccolo schermo, ha di nuovo un programma tutto suo.

Dopo alcuni anni alla guida di “Vieni da me” la moglie di Guido Maria Brera aveva scelto un anno sabatico. Poi nessun programma fisso per lei se non apparizioni random in tv e la presenza a “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci in qualità di investigatrice.

Adesso, però, nel 2022 cambia tutto. Caterina is come back potremmo dire e per i suoi fan è una grande gioia. L’attesa è veramente finita e per lei gli appuntamenti settimanali sono due. Su Instagram il cambiamento incredibile.

Caterina Balivo, ecco e dove la vedremo

Era stata proprio lei ad annunciarlo su Instagram grazie ad una serie di scatti: è tempo di tornare in campo per Caterina Balivo. “Martedì e giovedì, in seconda serata su Rai 2 vi terrò compagnia con Help – Ho un dubbio (e poi fino a settembre)” ha annunciato a tutti.

Adesso l’attesa è finita e ieri ci ha catapultato nel suo mondo con un cambiamento super. Prima vestita di bianco ed in modo casual, con t-shirt e short, poi un calcio alla telecamera e l’attimo dopo in studio con un tubino nero e tacchi vertiginosi in oro. Dall’esterno degli studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi, al chiuso con il pubblico che urla di gioia dietro di lei.

Così Caterina lancia l’inizio della sua nuova avventura: “#HELPhoundubbio: ci siamo, h 22.40 su @instarai2 ! – ha scritto a corredo del reel – Sarà il pubblico in studio a risolvere il dubbio dell’ospite che verrà sul palco, e la sua decisione sarà insindacabile: loro sono carichi e voi? 💥”.

Il nuovo programma della Balivo, come funziona

“Help – Ho un dubbio”, il nuovo programma della Balivo, è l’adattamento italiano del format anglosassone “What should I do” che cerca di aiutare le persone comuni a risolvere un dubbio su una scelta molto importante per la propria vita.

In ogni puntata ci sarà un protagonista che può essere una sola persona, una coppia o un gruppo di amici, che aiutato dal pubblico, che esprime il parere tramite un telecomando, cercherà di chiarirsi le idee. Alla fine il concorrente dovrà rispettare la decisione del pubblico senza poter tornare indietro.

“Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente posso parlare e interagire concretamente con il pubblico”

ha detto Caterina a Tv Sorrisi e canzoni specificando come il voto del pubblico è un aiuto concreto al concorrente.