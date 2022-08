Giulia Stabile scopre il tradimento di Sangiovanni. Ma ecco la verità

Il cantante è stato colto in flagrante mentre bacia un’altra ragazza. La misteriosa compagnia di Sangiovanni lo confessa e ammutolisce il Web.

Giovanni Pietro Damian, meglio conosciuto dal pubblico come Sangiovanni, è il giovanissimo cantante del brano che ha concorso al Festival di Sanremo “Farfalle”. L’emergente talento, classe 2003 e nato a Vicenza, apre con determinazione le porte del successo musicale partendo dal reality Mediaset Amici di Maria De Filippi.

Durante la permanenza all’interno della Scuola di Canale Cinque il cantante esordisce con dei singoli, i quali hanno scalato senza alcuna difficoltà le classifiche musicali italiane. Lady, Tutta la notte e Hype, i primi brani pubblicati da Sangiovanni già garanzia della sua bravura.

Una notte a Capri indimenticabile: le FOTO di Sangiovanni e la Lady misteriosa

L’ex allievo di Amici mentre si trovava all’evento esclusivo LuisaViaRoma nell’isola del Golfo di Napoli, è folgorato da un flash che rivela tutto, forse troppo..

Capri e i suoi faraglioni, sin da sempre cornice per lo scambio delle promesse di amore eterno, questa volta mandano in frantumi il cuore di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e fidanzata di Sangiovanni.

Tuttavia, come ribadisce il detto popolare, l’eccesso non garantisce una buona riuscita, anzi, la ostacola. Stessa cosa è valsa per le foto scattate al cantante vicentino, hanno fatto il giro del Web alzando un polverone che ha nascosto la realtà dei fatti.

Questi fatidici scatti che comprometterebbero la fedeltà di Sangiovanni sono dei fermo-immagine di un originale filmato. Il boom mediatico del video è stato incentivato dalla “terribile” influencer Deianira Marzano. Delle perplessità emergono, ma soprattutto chi è la “Lady per una notte” accanto al cantate?

“Non ho capito nulla di quello che stava accadendo”: le parole di colei che era di fronte a Sangiovanni

La ragazza a pochi centimetri dall’ex allievo di Amici, è avvolta nel mistero, tuttavia il suo volto è tutto meno che sconosciuto. Si tratta di un’attrice e collega di Sangiovanni, nota al grande pubblico poiché sarà una new entry della serie Rai Mare Fuori.

Clara Soccini è la fanciulla con cui il cantante italiano starebbe tradendo la sua Giulia, stampandole un bacio. Finalmente è la stessa Clara a prendere la parola e far cessare il gossip, attraverso la verità:

Non date retta a ogni cosa postata sui social e soprattutto pensateci bene prima di addossare colpe. Accuse ingiustificate danneggiano la vita delle persone.

I due artisti stavano semplicemente conversando, la Soccini e Sangiovanni si sono trovati in mezzo a un mare di chiacchiere di cui non ne immaginavano nemmeno l’esistenza.

Giulia e Giovanni sono felici e innamorati e l’unica “lady” per il cantante, oltre alla vincitrice di Amici, è il suo singolo.