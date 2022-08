Beatrice Borromeo, spunta intimo dettaglio: clamoroso, sta per succedere davvero

Beatrice Borromeo ha lasciato senza fiato con una confessione sulla sfera privata. La reale ha rivelato un aspetto molto personale della sua famiglia.

Royal più chic d’Europa. Questo il titolo conquistato da Beatrice Borromeo, giornalista, modella e moglie di Pierre Casiraghi.

36 anni, il suo volto è diventato conosciuto tuttavia ben prima che sposasse il figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi: appartenente a una delle famiglie più illustri d’Europa, nel tempo si è affermata nel settore della moda, sfilando per le più importante Maison.

Accanto a questo ha dato il via anche a una brillante carriera nel giornalismo, collaborando con testate del calibro del “Fatto Quotidiano” e partecipando al format di Santoro “Anno Zero”.

Unitasi in matrimonio con Pierre nel 2015, sono otto gli anni che i due sono sposati, traguardo festeggiato di recente. Dalle loro nozze sono nati i figli Stefano e Francesco che stanno crescendo al Principato immersi nell’amore dei loro genitori. Spunta un retroscena inaspettato su un dettaglio della vita della Royal.

Beatrice Borromeo: spunta intimo dettaglio

Biondissima, dagli occhi azzurri e dal fisico da modella. Beatrice Borromeo si è distinta anno dopo anno non solo con la sua bellezza, ma anche con il suo talento per la scrittura e per i suoi gusti in fatto di moda.

Testimonial di Dior – come lo è anche Casiraghi – i suoi abbinamenti sono una fonte d’ispirazione a livello globale: ogni suo look è adorato, apprezzato per la sua essenzialità, ma al contempo la sua originalità.

La Borromeo incarna alla perfezione la massima di Coco Chanel: “La classe non è acqua”. Se è molto riservata sulla sua vita privata, catalizza l’attenzione principalmente per i suo outfit. Questa volta nel mirino, invece, una sua rivelazione nell’ambito di un podcast. Ai microfoni di Lily and Klaus si è raccontata in particolare confessando un imminente impegno molto privato.

Beatrice Borromeo, la confessione: cosa sta succedendo

La Borromeo ha svelato di recente come sia prossima alle ferie: intenta a partire per la Costa Azzurra si dedicherà al riposo al fianco della sua splendida famiglia. In particolare ha rivelato come non veda l’ora di dedicarsi a momenti privati tutti per loro, tra passeggiate e libri. La reale sta tramandando ai figli la sua passione per la lettura.

La moglie di Pierre aveva già raccontato in passato come il 2021 fosse il suo primo anno di ritorno sul lavoro: prima si è dedicata a tempo pieno ai suoi figli, per poi presentarsi sui set visto che si sta dedicando a realizzare documentari.

ci dedichiamo a camminate, nuotate e letture

Tra gli impegni lavorativi e reali, la 36enne ha bisogno di staccare la spina – come molti – e non c’è di meglio che farlo con i propri cari tra libri e paesaggi di mare.