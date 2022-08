Elisabetta Gregoraci, dopo Briatore ha un nuovo amore: il nome pazzesco

La conduttrice dopo tanti anni single sembra aver finalmente trovato la felicità accanto un nuovo fidanzato, lui è l’ex di un volto noto della tv.

Ha trascorso buona parte dell’estate sul palco di “Battiti Live”, sempre impegnatissima dal punto di vista lavorativo, tanto da far pensare che fosse anche un modo per tenersi occupata e non rimuginare su una situazione sentimentale non delle migliori per lei negli ultimi tempi.

La ex “Miss Italia 1997” infatti non sembrava molto felice sotto il profilo emotivo e moltissimi fan temevano per lei. Elisabetta Gregoraci vive attualmente nel Principato di Monaco con il figlio Nathan Falco nato dalla relazione con Flavio Briatore con cui è ancora in ottimi rapporti.

Per lei però nessun amore in vista dopo la fine della storia con l’imprenditore, nonostante negli anni le siano stati attribuiti diversi flirt.

Elisabetta di nuovo felice, i fan gioiscono per lei

Qualche mese fa, intervistata da Grazia, aveva ammesso che forse il motivo della sua solitudine era da attribuire al suo carattere.

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”. Aveva spiegato in maniera concisa, confessando che però desiderava in cuor suo innamorarsi ancora.

“Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire”. Aveva concluso. Qualcuno però ora sembra esserci, è un volto noto a molti. Ecco di chi si tratta.

Nuovo fidanzato per Elisabetta Gregoraci. Ecco di chi si tratta

Il pretendente pare essere Giulio Fratini, ex di Roberta Morise e figlio del fondatore del marchio Rifle e proprietario di una catena di hotel di lusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Fratini (@fratinig)

La showgirl, 42 anni, e l’imprenditore fiorentino, 30 anni, sono stati paparazzati insieme al Twiga, storico locale del Forte dei Marmi di proprietà di Flavio Briatore.

Nulla di confermato da parte dei due ma sono varie paparazzate che li ritraggono complici a chiacchierate per molte ore insieme sui lettini del Twiga.

È il settimanale “Di Più” a raccontare i dettagli di questa presunta nuova love story, spiegando che i due avrebbero iniziato a seguirsi sui social dopo il loro primo incontro ufficiale.

In attesa di una conferma, sono in moltissimi a sperare per lei e ad avere incrociato le dita affinché stavolta sia quella (volta) buona. Il detto recita “se sono rose fioriranno…”. Noi ce lo auguriamo perchè se lo merita moltissimo!