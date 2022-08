Flora Canto, per lei la buonanotte più dolce che ci sia: “La meraviglia in una FOTO”

Flora Canto, dopo il matrimonio con il suo Enrico Brignano, lo scatto che ha sciolto il cuore del web: una meraviglia assoluta

È stato uno dei matrimoni dell’anno, un sì che ha unito legalmente, dopo tanti anni di amore puro, due volti dello spettacolo amatissimi. Parliamo di Enrico Brignano e Flora Canto. I due hanno detto sì sabato 30 luglio a Palo Laziale, vicino Ladispoli, con una cerimonia romantica ed un numero di invitati decisamente contenuto, un centinaio non di più.

La location meravigliosa, con vista sul mare, quella che ha accolto la loro famiglia e molti amici. Tra i volti noti Tosca D’Aquino, testimone della sposa e Matilde Brandi. Per i due solo una conferma dell’amore che li unisce da quasi 10 anni e che ha portato alla luce due figli, Martina nata nel 2017 ed il piccolo Niccolò nel 2021.

Dopo una giornata da favola e alcune foto, la sposa ha condiviso sui social la sua buonanotte più dolce. Uno scatto che scioglie il cuore.

Flora Canto ed il bacio della buonanotte più bello: la FOTO

Flora Canto ama condividere alcuni momenti di vita con il pubblico che la segue sui social, quasi 500 mila su Instagram, ma senza esagerazioni. Quello che la moglie di Enrico Brignano regala sono piccoli momenti iconici. E lo è anche l’ultimo scatto postato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

Una buonanotte dolcissima che ha sciolto il cuore di tutto il web. Grande romanticismo ma non con suo marito. Il fortunato è il piccolo Niccolò. Mamma Flora, a sera, mentre lui è nel passeggino bacia il suo piedino. Lo scatto è in bianco e nero, il volto del piccolo non si vede nitidamente ma la dolcezza della Canto che accosta la sua bocca alla pianta del piede del suo piccolino è magistrale.

Lei non lo rivela ma sembra che la foto sia stata scatta nella giornata del matrimonio di Flora ed Enrico. Lei è molto truccata, ha una sottoveste bianca ed i capelli ancora da sistemare definitivamente.

Flora Canto, Enrico Brignano ed il piccolo Niccolò

Niccolò è il secondogenito di Flora Canto ed Enrico Brignano. Il piccolo ha da poco compiuto, lo sorso 19 luglio, un anno.

La coppia aveva presentato il nascituro al settimanale Gente mostrando tutta la loro felicità per questo ennesimo dono fatto dalla vita:

“La gioia pura io la raffigurerei così”

le parole dell’attrice, sostenuta dal marito che ha aggiunto: “Non finirò di ringraziare Flora per avermi accolto nella sua vita e avermi completato come artista, come uomo e ora come padre”.