Ilary Blasi, dopo il divorzio la clamorosa decisione. “Vi dirò tutto, ecco dove e quando”

Dopo tanto vociferare sul tema della separazione la showgirl ha finalmente dato la sua disponibilità per raccontare la sua versione dei fatti.

Dopo la pubblicazione delle due note ufficiali disgiunte, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preferito mantenere dei profili bassi riguardo i motivi della separazione, anche se nelle ultime settimane sono sempre più insistenti le voci – confermate anche dalle foto pubblicate da Chi – sulla nuova relazione del Pupone con Noemi Bocchi.

Nonostante la scelta di preservare la loro vita privata anche per il bene dei figli, però i rumors nazionali non si sono attenuati, anzi, l’argomento è nel vivo dei giochi ed entrambi i protagonisti di questa vicenda sono costantemente spiati in attesa di novità.

Ilary Blasi ha deciso di parlare, conferma tutto Dagospia

Tra quelli maggiormente sul pezzo troviamo ancora una volta Dagospia, che non solo ha confermato che Ilary è stata scelta come conduttrice per la nuova stagione dell’Isola dei Famosi, ma anche che presto la showgirl farà un’intervista esclusiva in cui racconterà la sua personale versione dei fatti.

Secondo il portale di D’Agostino, Ilary sarebbe contesa da molti programmi per un’intervista esclusiva sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Non solo “Verissimo” per via dell’amicizia con Silvia Toffanin ma anche da un altro show amatissimo trasmesso in seconda serata che le avrebbe promesso anche un importante cachet di presenza.

Ilary Blasi pronta a dare l’esclusiva a Belve, accetterà?

Non è scontato che la Blasi si recherà nel salotto di Canale 5 accanto all’amica di sempre. A corteggiarla infatti anche Francesca Fagnani per un’intervista del tutto non convenzionale all’interno di “Belve”.

“La rivedremo forse a Belve a farsi sbranare da Francesca Fagnani?” si legge nelle pagine di Dagospia. Ricordiamo che la ex Letterina era già stata ospite del programma lo scorso marzo e che tra le due donne si è costruita anche una intesa profonda che darebbe adito alla notizia.

Per ora Ilary non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul come e dove farà l’intervista lasciando ai giornali rosa il dubbio sul candidato eletto a tale difficile compito.

Per ora non si sa se la showgirl e presentatrice abbia accettato qualsivoglia proposta.

Termina lo scoop. Le scommesse però sono aperte e la curiosità sale fortissima in attesa di conoscere i particolari piccanti di questa vicenda diventata ormai nazional popolare.