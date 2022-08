Michelle Hunzinker è finita al centro del mirino: la showgirl svizzera si è lasciata andare a un duro sfogo, i fan sono senza fiato.

45 anni, biondissima e dal fascino intramontabile. Anno dopo anno Michelle Hunzinker ha fatto battere i cuori con la sua bellezza incredibile: tra le sue curve e la sua simpatia ha conquistato il grande pubblico diventando dapprima un’amatissima showgirl poi una conduttrice di successo.

Di origini svizzere, da sempre non ha fatto parlare di sé solo per la sua carriera dai tanti traguardi, ma anche per la sua vita sentimentale. Legata prima a Eros Ramazzotti con cui ha dato alla luce la sua primogenita Aurora ha poi avuto un lungo matrimonio con Tomaso Trussardi da cui sono nate le figlie Sole e Celeste.

Negli ultimi mesi i due si sono detti addio. Un addio sofferto che ha catalizzato l’attenzione dei media: ripresasi, la conduttrice ha ritrovato la serenità al fianco di una nuova fiamma. Si tratta del chirurgo Giovanni Angiolini. Pizzicata in diverse occasioni al suo fianco sta vivendo un periodo di grande gioia; partita per le vacanze con la figlia, un suo sfogo inaspettato sta catalizzando i riflettori.

Michelle Hunziker: lo sfogo inaspettato, fan in tilt

Anche Michelle ha staccato la spina come molti, trascorrendo le ferie fuori porta. Partita alla volta della Sardegna con la figlia ha passato giorni molto spensierati, condividendo gli attimi magici sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Sempre più simili, mamma e figlia si sono mostrate in tutta la loro bellezza: gli scatti postati sui loro social hanno fatto il pieno di cuori e complimenti.

Mentre si è diffuso in queste ore il gossip su un loro acquisto molto particolare in una farmacia sarda – si tratta sembrerebbe di un test di gravidanza – un altro retroscena dalla vita della showgirl ha catalizzato i riflettori: un suo sfogo in aeroporto ha lasciato tutti senza fiato.

La Hunziker si lascia andare: clamoroso gesto

La famosa conduttrice ha lasciato spiazzati tutti condividendo tramite i social un pesante sfogo. In aeroporto avrebbe provato a trattenersi, ma in vano.

sono in aereoporto cerco di darmi un tono, ma non ce la faccio

Ormai stufa di restare ferma si è lasciata andare a un balletto senza precedenti dimenandosi per la gioia dei fan, divertiti dallo stacchetto. Per un’ennesima volta ha mostrato la verve travolgente, suo tratto distintivo da sempre.