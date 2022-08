“Era solo una battuta” Pier Silvio Berlusconi l’indiscrezione sull’ex: non passa inosservata

Una “fatidica” battuta avrebbe messo in difficoltà Pier Silvio Berlusconi di fronte a un aneddoto non del tutto passato in sordina: chi è davvero la sua ex?

A quanto pare il cuore dell’imprenditore e Amministratore Delegato della rete Mediaset – Pier Silvio Berlusconi – sarebbe battuto a lungo per un’altra donna prima di incontrare la sua “anima gemella”, ormai gioiosamente al suo fianco dai primi anni 2000, Silvia Toffanin. A tornare sull’argomento – della sua precedente love story – in queste ore un rumors che avrebbe colto in fallo il noto imprenditore.

Pier Silvio Berlusconi, i segnali prima dell’indiscrezione

Tutto sembrava procedere a gonfie vele in quest’estate 2022. In attesa che i nuovi palinsesti vengano redatti ufficialmente, la bella stagione avrebbe donato fino a questo momento una meritata pausa alla coppia di lunga data.

Mentre la conduttrice del salottino di “Verissimo” strizza un occhio all’amica Ilary Blasi sulla sua futura presenza alla trasmissione pomeridiana, per confessare quanto accaduto tra lei e l’ex Capitano giallorosse, le sue attenzioni si sarebbero presto rivolte altrove.

Pier Silvio Berlusconi, la sua ex e la “fatidica” battuta

Sembrerebbe che l’imprenditore sia tornato a parlare innocentemente della sua vecchia fiamma – l’ex modella Emanuela Mussida. Dalla cui unione è nata, nell’ormai lontano ’90, la prima figlia del nato sotto il segno del Toro, Lucrezia Vittoria.

La dichiarazione, però – nonostante fosse confidenziale e contestualizzata – non sarebbe passata inosservata agli occhi degli spettatori dell’acclamata coppia.

ERA SOLO UNA BATTUTA

Fortunatamente, al contempo e soprattutto al di là del clamore generato ripercorrendo chissà quale aneddoto amoroso del passato dell’imprenditore – forse non del tutto trasformatosi in cenere con lo scorrere del tempo – Pier e Silvia sembrano essere più uniti che mai, smentendo a gran voce i latenti rumors su una potenziale crisi anche tra loro e partendo insieme alla volta dell’ultimo mese dell’estate.

“Era solo una battuta“. Potrebbe essersi difeso così l’imprenditore. Oppure sarebbe stata la stessa Toffanin, scrivono nei commenti ad un recente post su Instagram della bellissima conduttrice di origini veneziane, ad aver sottolineato la natura di tale confidenziale dichiarazione. Apparsa, forse, in rete e poi dileguatasi in fretta.