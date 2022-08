“Per te gli anni non passano” Simona Ventura stratosferica in costume: il REEL blocca Instagram

Simona Ventura sfoggia un fisico fantastico in spiaggia. Ballo e cambio di costume ad alto tasso di sensualità: è la regina dell’estate

Non solo televisione ma anche cultura e incontri dal vivo. Simona Ventura ha inaugurato sabato 30 luglio la Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale da lei ideato insieme al compagno Giovanni Terzi che va avanti fino al 10 agosto, ogni sera, al Grand Hotel di Rimini.

Tanti ospiti, alcuni anche molto conosciuti, per parlare di tantissimi temi sul palco, dalla digitalizzazione alla green economy, investimenti e molto altro ancora. Tra un impegno ed un altro, Super Simo non si è lasciata sfuggire ovviamente un giro in spiaggia per qualche ora di relax e tintarella. Direttamente da Rimini ha incantato tutti con un fisico da mozzare il fiato.

Simona Ventura ed un fisico da urlo in spiaggia: il VIDEO

Lei è una delle donne più amate e apprezzate del piccolo scherzo, simpatiche ed autoironiche ma anche con un fisico da far girare la testa nonostante i 57 anni compiuti. Simona Ventura lo ha dimostrato senza che nessuno la possa contraddire con un super reel realizzato in spiaggia.

La conduttrice ha scelto una delle hits dell’estate per il suo contributo: “Tropicana” dei Boomdabash e Annalisa per divertirsi e scherzare a riva mare. Lo fa con un cambio di costume che ha attirato tutti gli occhi del web.

In total blu, Super Simo prima si mostra con un costume blu intero, poi corre verso la camera, nasconde tutto ed in un attimo indossa un bikini. Sfoggia un fisico da urlo la compagna di Giovanni Terzi con un decolleté abbondante che “balla” mentre lei corre mostrandosi difficile da contenere. Sempre energica e frizzante Simona ha fatto ancora una volta il pieno di like.

Per Super Simo solo complimenti

Una breve ma intensa sfilata quella che ha realizzato sulla sabbia Simona Ventura per tutti i suoi follower. Fisico al top, sorriso smagliante e tanto brio per lei che è un vulcano di energie.

“Che bella SuperSimo x te gli anni non passano❤️🙌❤️🙌🔥👏😍😮❤️❤️”

È uno dei tanti commenti arrivati per la conduttrice che mostra un’immagine di sé giovane, attraente ma anche tanto simpatica. E tra i tanti complimenti ricevuti anche quello che sottolinea la naturalezza e la “normalità” della conduttrice: “Che bello vedervi senza filtri e dimostrare che siete uguali a noi comuni mortali!🙌👏”.