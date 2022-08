“Amici 2022”, confermato il grande ritorno. Il nome che nessuno si aspettava di rivedere

Mentre la macchina organizzativa per mettere in piedi la nuova stagione di “Amici” è al a lavoro, spunta un’indiscrezione clamorosa: un grande ritorno è nell’aria, di chi si tratta.

Mentre la programmazione televisiva è dedicata ai programmi estivi, sono in corso i lavori per la ripresa del palinsesto invernale. “Amici” non manca all’appello, tanto che il suo staff è all’opera per selezionare i protagonisti della nuova stagione 2022/2023, già attesissima.

Programma molto amato, è in onda dal 2001 per un totale di ben 21 edizioni una più di successo dell’altra. Oltre a tenere incollati gli spettatori agli schermi, dal format sono usciti talentuosi cantanti, attori e ballerini.

Indimenticabile la scorsa stagione, in cui Maria De Filippi – da sempre padrona di casa della trasmissione targata canale 5 – ha consegnato il trofeo del primo posto a Giulia Stabile (ballerina) seguita dal suo fidanzato nonché compagno di scuola San Giovanni (cantante).

Tanta l’attesa nello scoprire chi concorrerà per vincere la prossima edizione dello storico programma. Mentre sono in corso i provini, spunta un nome inaspettato che segna un grande ritorno nel cast.

Amici 2022, il nome che nessuno si aspettava di rivedere

Mentre sono in corso i casting per scegliere i nuovi concorrenti dell’edizione 2022/2023 di “Amici 2022”, spunta un nome che tornerebbe nel cast. Si tratta di un volto già partecipe lo scorso anno che tuttavia ha dovuto ritirarsi per via di una pesante problematica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Matteo Zenzola è il concorrente che sta catalizzando l’attenzione per la nuova edizione di “Amici”, volto già noto nel format.

Il giovane a un passo dal serale del 2021 aveva dovuto abbandonare il programma per via di un infortunio: all’epoca l’insegnante Raimondo Todaro aveva rassicurato l’alunno – e i compagni dispiaciuti per l’accaduto – confermandogli che sarebbe potuto ritornare, possibilità che sembra prendendo forma.

Amici 2022: Zenzola in pista per la nuova edizione

Secondo alcuni rumors Zenzola sarebbe prossimo a ritorno ad “Amici”. Il giovane ballerino di latino starebbe sostenendo di nuovo i casting.

Se filerà tutto liscio potrebbe trovarsi di nuovo a tu per tu con il maestro Raimondo Todaro.

zenzola di nuovo in sfida per conquistare “amici”

Il pubblico non sta più nelle pelle: sale la curiosità per scoprire se Zenzola indosserà di nuovo la maglia della scuola per poi mettere tutto se stesso per arrivare al serale.