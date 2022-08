Aurora Ramazzotti, quanto ha pagato per la vacanza a Capri? Risponde lei e sono dolori – VIDEO

Aurora Ramazzotti, dopo tanta insistenza, decide di rompere il silenzio. Ecco qual è la sua verità raccontata in un video

Tempo di vacanza per Aurora Ramazzotti che si diverte e si concede un po’ di relax con le persone che le vogliono bene. Alcuni giorni a Formentera per la figlia di Eros che è stata paparazzata in dolci effusioni con il fidanzato Goffredo Cerza. Poi in Sardegna con mamma Michelle Hunziker e subito il gossip impazza.

Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato mamma e figlia che hanno acquistato un test di gravidanza. A chi sarà servito? Alla conduttrice che potrebbe aspettare il quarto figlio, il primo dal nuovo compagno, il medico Giovanni Angiolini, oppure alla giovane influencer e figlia d’arte?

Aurora già negli scorsi giorni aveva smentito una sua presunta gravidanza insinuata per via delle sue forme morbide, ora il test rincara la dose sui sospetti. Eros e Michelle preso nonni? Per spostare l’attenzione su altro, l’influencer da oltre 2 milioni di follower risponde ad altre curiosità su di lei. Il video impazza.

Aurora Ramazzotti e le vacanze a Capri

A proposito di vacanze, sul web impazza la curiosità sulle vacanze di Aurora Ramazzotti ed il budget speso per trascorrere alcuni giorni a Capri.

La figlia di Eros si è fermata sull’isola diverse settimane fa per partecipare al matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini. Una volta arrivata sul posto ne ha approfittato per trascorre alcuni giorni nella rinomata località e festeggiare il compleanno di una delle sue migliori amiche.

Per questi giorni Aurora non ha badato a spese, chi la segue sui social lo ha potuto vedere tra strutture di lusso e giri in barca. Ma quanto ha speso? È questa la domanda che impazza sul web. Adesso è lei che risponde.

Quanto ha speso per restare a Capri? Il VIDEO

Quanto ha speso Aurora Ramazzotti per la vacanza a Capri a notte? È questa la domanda che scorre veloce sui social e la figlia di Eros, come sempre nel suo stile ironico, ha pensato bene di rispondere direttamente ai tanto curiosi.

Ci mette la faccia ed ecco che dice a tutti:

“Ce ne frega qualcosa? Oppure.. anche sti ca..i”

Con il suo solito sarcasmo e le sue facce buffe Aurora mette tutti a tacere e conquista i social con il suo video su Tik Tok. Tantissimi i messaggi a suo sostegno. “Sono affari suoi… ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole” scrive uno dei tanti follower, non solo giovani ma anche persone più grandi. “Io ti adoro… – scrive un altro – Ho l’età dei tuoi genitori devono essere fieri ed orgogliosi di te un abbraccio grande grande”.