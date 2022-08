“Li indossa e costano 1000 €” fa discutere l’indumento di Fedez – VIDEO

Il rapper ha scatenato non poco le ire dei fan per la scelta stilistica di indossare un capo a dir poco improponibile per le tasche di molti.

Martedì 2 agosto è andata in onda l’ultima puntata di “Battiti Live 2022”, lo speciale che ha fatto ballare milioni di italiani in giro per l’Italia e nelle principali piazze della Puglia dove si è svolto lo show durante l’estate.

Tra i protagonisti presenti indubbiamente anche Fedez con la sua “La Dolce Vita” che si sta affermando come il singolo dell’estate, sempre insieme ai compagni di viaggio Mara Sattei e Tananai.

Una canzone che per moltissimi è anche simbolo di rinascita spirituale del cantante dopo il delicatissimo intervento per la rimozione del tumore al pancreas che ha colpito l’artista in primavera.

Fedez fa arrabbiare i fan, la scelta del look scatena le critiche sui social

Ovviamente il rapper come sempre ha condiviso video e foto della sua partecipazione del concerto estivo, mostrando il dietro le quinte e anche molti spezzoni di quanto avvenuto sul palco.

Un’ottima esibizione che però ha quasi subito scatenato le ire di moltissimi fan del cantante, da sempre ammirato per la sua instancabile voglia di mettersi dalla parte di chi soffre o vive gli effetti nefasti dell’economia globale in veloce declino.

Proprio per questo la sua scelta di indossare un paio di pantaloni da 980 euro non è piaciuta a molti, per la prima volta Fedez è stato criticato anche da chi aveva tifato per lui in questi lunghi anni di presenza sui social.

Fedez indossa pantaloni targati AdidasXGucci: costo proibitivo

Per restare comodo e poter muoversi sul palco, Fedez ha scelto di indossare dei pantaloni da jogging taglio flare colore nocciola con bande laterali rosse della nuova collezione nata dalla collaborazione tra Adidas e Gucci.

I motivi emblematici della Maison si combinano con quelli dello storico marchio di abbigliamento sportivo Adidas portando in scena uno stile anni Ottanta-Novanta finemente tornato in auge per una collezione dallo spirto nostalgico.

Questa scelta, spiegata anche dal tema del brano in perfetto rimando agli anni Settanta, ha però sollevato le ire di molte persone che hanno criticato il prezzo eccessivo dei jogger, quasi 1000 euro e fuori portata per le tasche di moltissimi.