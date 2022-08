Erano distratti per un imprevisto in casa e non si sono resi conto che il bambino camminava in strada da solo. Denunciata coppia di genitori

Poteva sfiorare la tragedia quella che ha coinvolto un bambino di due anni. Una storia che ha come sottotitolo “genitori distratti” e che ora sono accusati di abbandono di minore. E’ accaduto a Mantova dove un bambino di due anni è stato visto camminare solo in strada lungo il marciapiede. Disorientato, le lacrime agli occhi e lo spavento. Il piccolo vagava nei pressi dell’abitazione e solo l’intervento di un attento passante ha evitato il peggio.

Il bambino di due anni è stato visto da un’attenta automobilista che ha evitato il peggio. Il piccolo piangeva a dirotto e la donna, fermatasi vicino a lui, l’ha preso in braccio e cercato di rassicurare. Immediatamente ha chiamato il 118 e la Polizia Locale. E’ accaduto a Mantova quando la pattuglia è arrivata sul luogo del ritrovamento e ha tentato di ricostruire la dinamica. Secondo quanto si apprende e come riporta Leggo, il piccolo era in casa con i genitori e il fratello più grande, di 5 anni.

La caccia alla biscia in casa avrebbe distratto la coppia di genitori: ora sono denunciati per abbandono di minore

Sono in corso le prime indagini sul caso perchè i suoi genitori, di nazionalità indiana sono accusati e denunciati di abbandono di minore e segnalati ai servizi sociali del Comune. Secondo le ricostruzioni dei fatti e come riporta Leggo, la Polizia locale avrebbe raccolto la loro giustificazione

“Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito”

In casa, quando il piccolo si sarebbe allontanato, la coppia era intenta a scacciare una biscia che era presente in camera da letto. Il piccolo, che non era vigilato dalla coppia, avrebbe così percorso 200 metri a piedi dall’abitazione prima di essere visto dall’automobilista. La Polizia locale, recatasi nel domicilio della famiglia non ha constatato situazioni di disagio ma la disattenzione ha comunque fatto scattare tutte le allerte e la denuncia è stata fatta partire.