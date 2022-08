Ilary Blasi flirt con un amico di Francesco Totti? Il nome clamoroso

La conduttrice e l’ex calciatore si sono detti addio dopo vent’anni d’amore. I loro rapporti sono sempre più tesi. Ecco co sta succedendo nelle ultime ore.

Ormai il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Nessuno si aspettava che sarebbe potuto accadere, visto e considerato quante ne hanno superate insieme in vent’anni d’amore. Dagli attacchi di Fabrizio Corona con lo scandalo Vallettopoli in cui Totti fu ricattato dal re dei paparazzi per alcuni scatti con la showgirl Flavia Vento proprio quando Ilary era incinta del loro primogenito.

Poi il momento difficile relativo alla fine della carriera da calciatore dell’ex capitano della Roma che ha sofferto particolarmente soprattutto per via del rapporto complicato con l’allora allenatore Luciano Spalletti. Anche in quella circostanza Ilary è stata al suo fianco e non l’ha lasciato solo, esponendosi in sua difesa anche pubblicamente.

Eppure dopo vent’anni, un matrimonio e tre figli la loro storia d’amore si è conclusa nel peggiore dei modi con presunti tradimenti, nuovi amori e rapporti gelidi tra i due.

Ilary Blasi simpatizza per un amico storico di Totti: ecco cosa sta succedendo

E se Totti ormai è uscito alla scoperto con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi; sono stati diversi i flirt accostati a Ilary Blasi in queste ultime settimane, dal momento in cui è stata resa pubblica la separazione. Dall’attore Luca Marinelli, che la stessa conduttrice ha poi affermato di non conoscere neanche, a un suo collega misterioso.

In queste ore circola una nuova indiscrezione relativa a una nuova frequentazione dell’ex letterina.

Secondo una fonte del settimanale ”Nuovo”, la conduttrice de ”L’Isola dei Famosi” avrebbe una simpatia particolare proprio per un amico del suo ex marito.

“Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”.

Questo quanto si legge sulle pagine del giornale. Ancora non è stata svelata l’identità misteriosa dell’uomo, eppure gli amici di Francesco Totti sono abbastanza noti al pubblico. Di chi si tratterebbe?

Intanto Totti ha intenzioni serie: Noemi Bocchi trasloca a Sabaudia

Intanto, Francesco Totti si trova a Sabaudia con i figli fino a Ferragosto, dopo aver dato il cambio all’ex moglie che invece è tornata a Roma non appena lui è arrivato nella loro villa estiva.

Stando alle indiscrezioni Noemi Bocchi ha traslocato, almeno per questa estate, a San Felice Circeo, località che dista pochi km da Sabaudia proprio per stare vicina all’ex capitano della Roma.

Questo dimostra ancora di più le intenzioni serie che hanno i due: nonostante la tempesta mediatica che si è abbattuta su Francesco Totti, proprio in virtù di questa relazione, lui non ha avuto il minimo tentennamento e ha deciso di proseguire comunque la relazione con la donna che gli ha fatto letteralmente perdere la testa.