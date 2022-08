Meghan Markle e Harry sono per l’ennesima volta al centro del mirino: questa volta non hanno litigato con i reali inglesi, ma con una famosa coppia. Accade l’inaspettato.

Conosciuti come Duchi ribelli, Meghan e Harry non passano mai inosservati per le loro costanti faide. Questa volta si sono scontrati, ma a differenza del solito non con la Royal Family. Al centro della lite che ha animato questi giorni le vite di Sussex c’è un duo conosciuto in tutto il mondo con cui sono stati amici per anni.

Il temperamento fumantino dei Duchi gli sta costando caro: negli anni si sono fatti terra bruciata, allontanando molte persone. In primis i parenti di Harry, un tempo nipote preferito della Regina Elisabetta.

Dopo il loro addio da Palazzo nel 2020, le tensioni con la Sovrana, il Principe Carlo e Camilla nonché William e Kate sono state costanti. Se pochi mesi fa una presunta distensione dei loro rapporti ha catalizzato l’attenzione, ben preso i problemi sono tornati tanto che ormai sembra che le loro comunicazioni siano solo sporadiche.

In particolare le criticità sarebbero implacabili tra Harry e il fratello maggiore William. Tuttavia la recente lite dei Sussex riguarda altre persone a cui un tempo erano legati da un rapporto di amicizia.

Meghan Markle e Harry: finisce tutto, pesante lite con la coppia più famosa al mondo

Meghan Markle e Harry avrebbero messo fine alla loro amicizia con una delle coppie più famose al mondo.

Si tratta di Victoria e David Beckham, un tempo grandi amici dei Duchi. Le due coppie avrebbero avuto uno scontro titanico, talmente duro da far sì che i loro rapporti siano finiti per sempre.

A svelarlo è stato l’autore del libro Revenger, Tom Bower, dedicato a indiscrezioni e segreti sulla chiacchierata coppia reale. Il motivo sarebbe legato alla fissa dei Duchi per la stampa: in particolare la Markle si sarebbe ossessionata che Victoria potesse svelare ai media dettagli intimi della sua vita con Harry, spingendo il marito a chiedere a David il massimo riserbo.

Meghan Markle e Harry rompono con i Beckham: amaro addio

La richiesta di Harry a David in merito al mantenere quanto più possibile la privacy sul suo conto e quello della moglie, avrebbe fatto saltare il tappo di Beckham.

Il calciatore si sarebbe sentito ferito nel vivo per questa mancanza di fiducia, decidendo di tagliare di netto una volta per tutte coi Sussex.

tra i sussex e i beckham , le tensioni andavano avanti da mesi

Da mesi, infatti, i loro rapporti si erano guastati: un primo indizio era arrivato con l’assenza dei Duchi – probabilmente non invitati – al matrimonio del figlio dei Beckham.