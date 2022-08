Primark apre nelle due città più belle: ecco dove e quanta gente assume

Primark continua a regalare sorprese. Aumentano gli store in Italia: adesso due nuovi punti vendita e ci sono già le posizioni lavorative aperte

Continua l’espansione di Primark in Italia. Il colosso low cost sembra ormai inarrestabile portando avanti il suo progetto tricolore di aprire nuovi punti vendita in alcune zone e città strategiche dello Stivale. Al momento gli store nel nostro Paese sono 10 ed altre due sono le aperture imminenti programmate.

Il primo negozio che il retailer ha inaugurato in Italia risale al 2016 ad Arese, e recentissime sono due grandi e strategiche inaugurazioni: quella a Chieti, all’interno del centro commerciale Megalò che si caratterizza come il primo store della costa adriatica, e quello di Milano, in via Torino, con un nuovo flagship store e l’headquarter per il nostro Paese.

Adesso tocca ad altre due grandi città e le selezioni per il personale sono già aperte. Ecco tutte le info utili.

Primark, ecco le due nuove aperture

Dopo le oltre 150 opportunità di lavoro lanciate a Chiedi, Primark non si ferma. Per il 2022, infatti, ci sono in programma altre due nuove aperture lungo lo Stivale. Si tratta di due città di punta che si arricchiranno di uno store del brand irlandese specializzato nell’abbigliamento e non solo.

Dove aprirà Primark? A Torino e a Bologna, nell’immediato ed entro la fine dell’anno è in calendario anche un nuovo negozio a Caserta. La catena punta ad allargarsi da Nord a Sud, portando a 14, entro l’inizio del 2023, i suoi store inserendo nelle new entry anche Venezia. Secondo il piano di espansione, infatti, lo spazio commerciale di Primark dovrebbe raggiungere 55mila, se non oltre, metri quadrati.

Assunzioni a Torino e Bologna: posizioni aperte

Per le nuove aperture di Torino e Bologna Primark ha già aperto le selezioni per specifiche figure alle quali, di certo, se ne aggiungeranno delle altre.

Per la sede piemontese, che vedrà il nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Le Gru di Grugliasco, si ricercano due figure:

HR Generalist – People and Culture Supervisor e addetti alla vendita.

Per la prima posizione i requisiti richiesti sono: una laurea in ambito economico-giuridico o umanistico, esperienza nel ruolo di almeno due anni, disponibilità al trasferimento con la possibilità di scegliere, sul il territorio nazionale, almeno due regioni nelle quali Primark è presente.

Per la seconda, alla quale si aggiungono anche le figure di addetti al Visual Merchandising, addetti al Cash Office e addetti al Magazzino, si richiede esperienza e disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana.

Per la sede di Bologna, invece, la figura ricercata, al momento, è Department Manager con esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail-GDO, gestione, formazione e sviluppo di team oltre che disponibilità al trasferimento lungo lo Stivale.