Acqua cristallina e fine sabbia bianca per l’ex moglie di Al Bano. Tuttavia lo scatto in riva al mare di Romina Power rivela ben altro…ha occhi solo per lui.

Romina Power è la voce che da il nome al duo canoro conosciuto in tutto il mondo. Il brano uscito nel 2005, Felicità di Al Bano Carrisi e Romina Power è tutt’oggi hit popolare anche all’estero. La cantante nata a Los Angeles e naturalizzata italiana, non solo è celebre per le sue doti canore bensì è un artista a tutto tondo.

L’ex moglie di Al Bano debutta nel mondo dello spettacolo come attrice, in uno stesso set cinematografico incontra il celebre cantante Carrisi; un colpo di fulmine, a Roma, durante le prove del film Nel sole.

L’esordio della Power nell’ambiente del cinema non sorprende in quanto è figlia d’arte; i genitori sono i due attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. L’arte