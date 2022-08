“Incinta di un altro” La figlia non è la sua: Silvia Toffanin e la rivelazione clamorosa

Il patron di casa Mediaset ha un’altra donna nella sua vita, molto più giovane della conduttrice di Canale 5. Un duro colpo per Silvia.

I due sono insieme dal 2001 ma non sono mai convolati a nozze nonostante gli oltre 20 anni di convivenza felice e due figli amatissimi, Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015.

Quella tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è da sempre una delle relazioni più chiacchierate proprio per via della non-proposta che l’amministratore delegato di Mediaset non ha mai fatto alla mamma dei suoi figli.

A distanza di anni sono molte le voci emerse sul tema, una su tutte anche quella che vorrebbe il figlio di Berlusconi accanto ad un’altra donna molto più giovane di Silvia. Le foto parlano chiaro, la presunta “amante” esiste eccome! Ecco chi è.

Pier Silvio ha un’altra donna nella sua vita, Silvia lo sapeva

Non sembra però un oscuro segreto, anche la conduttrice di “Verissimo” sa dell’esistenza di questa donna la cui presenza gravita intorno al compagno ormai da moltissimi anni.

Sono infatti usciti degli scatti esclusivi dei due l’uno accanto all’altra mentre camminano vicini in atteggiamenti molto intimi e affettuosi, a braccetto e con sguardi complici.

Le malelingue non si sono fatte attendere e hanno subito gridato allo scandalo! Se Silvia però sapeva tutto, di chi si tratta?

Altro che Silvia Toffanin, Pier Silvio ama solo lei. Di chi si tratta

Si tratta di Lucrezia Vittoria, classe 1990 nonché primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset. La giovane donna ha 32 anni ed è nata dalla precedente relazione avuta con Emanuela Mussida.

Lucrezia si è sposata in gran segreto in Provenza qualche anno fa nella villa di nonna Marina ma su di lei non abbiamo tante informazioni.

La sua vita, come quella del padre, è celata nell’ombra tanto che le foto spuntate all’improvviso hanno fatto davvero temere per la stabilità di coppia Silvia-Pier Silvio.

Negli scatti sono seduti accanto, bevono qualcosa dopo una passeggiata in centro città, sorridono e si nota un’intesa fortissima che gli occhi scuri mostrano con estrema evidenza. Stesso incarnato ambrato e stessi lineamenti, chissà che rapporto ci sarà tra la donna misteriosa e la conduttrice? Sono in molti a chiederselo.