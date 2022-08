Silvia Toffanin, è arrivato il momento della grande scelta: lo farà oppure no?

Silvia Toffanin: il mese di agosto potrebbe essere cruciale. In ballo qualcosa di veramente importante: lo farà?

Silvia Toffanin si gode le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Pausa dalla tv per Lady Berlusconi che tornerà a settembre con il suo appuntamento iconico di “Verissimo” ancora con un doppio appuntamento, al sabato e alla domenica.

Come sempre, la sua discrezione è magistrale, e di questi mesi di stop sappiamo poco o nulla. Il suo pubblico di fedelissimi scalpita per sapere qualcosa ma al momento c’è il totale riserbo, sia sulla vita privata che lavorativa. Agosto però è un momento molto delicato per l’ex letterina. Ecco cosa l’aspetta.

Silvia Toffanin ed il futuro in tv: le ultime novità

Si parla da tempo di un approdo di Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5. Lei non ha mai scalpitato per poter avere una conduzione serale ma pare che il suo compagno di una vita ed i vertici Mediaset adesso vogliano puntare su di lei per il grande salto di qualità.

Arriverà davvero in prima serata Silvia? In seguito alla presentazione dei palinsesti Mediaset fin da subito le opzioni per lei sono state due: “La talpa” oppure “Uomini e donne vip”.

In ogni caso si è parlato di una collaborazione fortunata tra la Toffanin e Maria De Filippi. Entrambi i programmi sono infatti prodotti dalla Fascino, la casa di produzione della moglie di Costanzo.

È ora della scelta cruciale per Lady Berlusconi

Ancora mancano molti mesi alla messa in onda de “La Talpa” in programma per la primavera del 2023 su canale 5 ma già da ora si creano dei pronostici su chi la condurrà. Forse Barbara D’Urso? O anche Simona Ventura?

La prima ha perso molto del suo appeal sul pubblico, la seconda ha invece smentito velocemente le ipotesi tramite i social. Proprio per questo Silvia Toffanin rappresenta per i più il nome adatto.

Ma c’è da considerare una cosa: la conduttrice accetterà sì o no?

Proprio agosto, dunque, potrebbe essere il mese decisivo per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, volto di punta di casa Mediaset in grado di alzare la curva dello share come pochi. Ancora c’è del mistero ma di certo Silvia potrebbe essere la scelta ottima: adesso è tutto nelle sue mani.