“Non ne posso più, sto divorziando da Mauro” la trasmissione argentina rende pubblico l’audio della moglie di Mauro Icardi, il calciatore nega la notizia.

Wanda Nara è un’attrice e showgirl argentina, moglie del noto calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi. La coppia è convolata a nozze nel 2014 ed ha coronato l’unione con la nascita delle loro due figlie, Francesca, nata nel 2015 e Isabella, nel 2016.

Tuttavia l’attuale moglie del giocatore aveva già detto il fatidico “sì” nel 2008, per di più a un amico di Icardi, Maxi López, entrambi giocavano con il Catania. Durante il primo matrimonio i coniugi López hanno avuto tre maschietti: Valentino, Constantino e Benedicto, i quali hanno rispettivamente 13, 12 e 10 anni.

Le nozze con il calciatore del Catania si sono concluse con un divorzio e reciproche accuse di infedeltà coniugale. Il vento burrascoso che cela tradimenti è un sintomo presente anche nel matrimonio con il calciatore del PSG. L’attuale coppia è reduce di una crisi coniugale avvenuta lo scorso ottobre.

L’estate 2022 sembra surriscaldare decisamente l’ambiente; temperature bollenti e notizie che mandano in tilt i mass-media. L’avvento estivo ha visto la separazione di coppie emblematiche, quella del “re e regina” di Roma, Totti-Blasi, o quella della pop star internazionale Shakira con il difensore del Barcellona, Gerard Piqué.

Alla lista estiva si aggiungerà anche il divorzio dei coniugi Icardi? Dal programma argentino, il quale ha avuto un’impennata mediatica per la diffusione della notizia shock, sembrerebbe solo questione di poco tempo. Wanda Nara starebbe già sistemando le pratiche separative e Mauro Icardi, a Parigi con il PSG, solo attendendo la conferma.

Il calciatore, tuttavia, ha tempestivamente messo a tacere il gran polverone sollevato. Ma come per lo storico calciatore della A. S. Roma, Ilary aveva prontamente smentito la questione tradimento, rassicurando la stabilità del matrimonio…poco dopo è uscita l’ufficiale conferma della loro separazione. Déjà vu o congettura forzata?

Dopo la propagazione dell’audio effettuato da Wanda Nara, il quale sosterrebbe un’imminente separazione, il marito ha prontamente sbugiardato la notizia.

Il calciatore del PSG furioso, smonta le bugie costruite dai media argentini:

È PATETICO. NON SO SE PROVARE PIù PENA PER CHI HA BISOGNO DI INVENTARSI FALSITà O PER CHI le CREDE.